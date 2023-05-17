林奕含逝世六週年 權勢性侵未減 對不起，世界沒變得更好

林奕含逝世六週年，「權勢性侵」案件仍層出不窮，我們能為倖存者做些什麼？倖存的你，永遠記得不是你的錯，作為支持者的我們，真心傾聽、積極陪伴，願所有受傷的心靈找到出口。

「當你在閱讀中遇到痛苦，我希望你不要認為『幸好是小說』而放下它，我希望你與思琪同情共感。林奕含逝世第6年，《房思琪的初戀樂園》仍是不少人到現在，還沒有勇氣翻開的一本書。

女孩「愛上」誘姦犯的故事，引起社會對「權勢性侵」的討論，然而6年過去，我們的世界有變得不一樣嗎？

對不起，世界沒有變得更好

「日本傑尼斯醜聞」轟動全球，已故創辦人強尼喜多川遭指控長期性侵旗下藝人，倖存者多為未成年。取材自推特

近期「日本傑尼斯醜聞」轟動全球，已故創辦人強尼喜多川遭指控長期性侵旗下藝人，倖存者多為未成年。這則新聞雖是由英國媒體BBC報出，內容主要談論的事件卻多是來自日本媒體《週刊文春》於1999年的報導。

讓人訝異的是，這麼多年來日本社會依舊卻對此事件噤聲，直到今年再被報出，也未看見主流媒體大動作報導。其中首位實名公開的倖存者岡本Kauan，甚至還是在1999年事件後才加入傑尼斯，可見事務所的權力遠高過未成年者的權利。

這不是被壓倒性的性侵，而是被社會性侵。如果我的心中沒有「和喜多川有性行為，職業生涯就可以更進一步」的幻想，應該不會發生這種事。不只日本，在台灣、全世界，權勢性侵案件仍層出不窮，而正義總是來得太晚。

倖存者總要經歷多年的掙扎與痛苦，才能有勇氣站出來為自己發聲，有的人甚至因為遭侵犯時年紀太小，一直到多年後才驚覺自己受害。倖存者鼓氣勇氣發聲後，又要再面臨漫長的訴訟期，在沒有足夠證據的情況下，更可能像林奕含事件一樣，正義無法伸張。

身為性侵倖存者，我能向誰求助？

如果你處於性侵傷痛，正在尋找自救的管道，想請你先給自己一個最大的鼓勵。所有的性侵案件，沒有倖存者主動跨出這一步，就不會有後續的救援行動。

還沒準備好的你，也請不要苛責自己，現在最重要的是先照顧好自己，不用勉強自己馬上站起來，不論要花多少時間。

一、性侵／性騷擾事件通報管道

110 報案：若遇到立即涉及人生安危的事件，直接撥打110報案專線。

113 保護專線：若遇家暴、性侵等事件，不論是當事人或旁觀者，都可以通過113專線求助。24小時全年無休，協助諮詢、通報、服務轉介等內容。由專業社工接聽評估後續行動，且備有通譯提供多國語言服務。

關懷 e 起來：線上通報、諮詢平台，處理有關家庭暴力、性侵害、兒少保護等相關事件。

各縣市「家庭暴力暨性侵害防治中心」：如果有任何通報、案件處理的疑問，可直接詢問各縣市性侵害防治中心。

二、遭遇性侵事件，可以向誰求助？

婦女救援基金會：針對親密關係暴力、性暴力、數位性暴力等，提供法律、醫療、諮商諮詢等服務。

現代婦女基金會：長年專業服務，提供性別暴力受害人諮詢、司法陪伴等服務。

人本教育文教基金會：受理高中職（含）以下學校的校園申訴案件。

三、面對心理創傷，我能怎麼好起來？

兒福聯盟：針對身心受創，如：家暴、性侵、兒虐等 18 歲以下兒少，提供創傷諮詢等服務。

勵馨蒲公英諮商輔導中心：針對家暴、兒少保護、性侵、少女懷孕等提供服務。

性侵害被害者創傷復原中心：由衛福部保護司補助成立，提供倖存者與重要他人心理治療、諮商服務。

面對權勢性侵，可以怎麼辦？

「權勢性侵」在法律上的解釋，是指因親屬、監護、教養、教育、訓練、救濟、醫療、公務、業務或其他相類關係，受自己監督、扶助、照護之人，利用權勢或機會為性交者。

權勢性侵的加害者與被害者，通常存在上對下的從屬關係，這樣的性侵是建立在信任、親密關係、權力關係之上，被害人可能被權力、暴力威脅，或是受到「以愛之名」的 PUA 手法操弄，在違反自身意願的情形下與對方發生關係。

這樣算性侵嗎？他對我很好，不會傷害我吧？他是因為愛我才這樣對我的吧？事情變成這樣，是我的錯嗎？這樣很正常，是我太敏感？

根據衛福部統計，2022年總共有17,201筆性侵害事件通報，當中更以「配偶」、「男女朋友」、「朋友」、「職場關係人」為多數，可見多數的性侵案件是熟人犯案。倖存者不只遭遇身體上的侵犯，面對的更是親密關係的欺騙與背叛。

遇到權勢性侵，能怎麼辦？

除了透過以上專業的求助／諮詢管道通報，以下幾句話想送給受傷的你。這不是專業的諮商建議，也不一定會讓你馬上好起來，把這些話收在心裡，當你感覺快撐不下去了，記得拿出來提醒自己「你是值得被善待的」。

撕開「以愛之名」的假象，only yes means yes

面對權勢性侵，倖存者容易被 PUA 等心理手段操控，對方會用「我是喜歡你」、「我是愛你」等話術合理化自己的行為，讓倖存者懷疑自己的不舒服是「想太多」、「太敏感」，錯失了求助的時機。

若你在一段關係中感到不舒服、被侵犯，即使是你再親近、再喜歡的對象，只要你沒有同意這就是性侵。

請試著把痛說出來

被親近的人傷害，倖存者受限於與加害者的關係，往往不敢將事情說出來或不知道要說出來，等到鼓起勇氣站出來的那天，又要面對外在質疑「你當時怎麼沒說？」最終陷入矛盾與自我質疑。

你可能會經歷一連串的憂鬱、焦慮，也可能異常冷靜，不論你決定用什麼情緒面對傷痛，請試著對信任的人把傷痛說出來。可以是找專業的心理諮商，也可以是身邊信任的人，讓自己有個傾訴的窗口。

這些傷太過沉重，一個人背著太累了。

永遠記得，你沒有錯

「如果當時我拒絕就好了」、「如果我有保護好自己就不會這樣了」、「如果我沒穿那件衣服就不會有事了」。這個社會有太多檢討倖存者的理由，卻很少人去檢討加害者，侵犯他人從來就沒有合理的藉口。不論事發的當下你如何反應、穿什麼服裝、有沒有大聲呼救，受傷的你都沒有錯。

不論多少次，都要對自己說：「受傷的你沒有錯。」

傷疤不會消失，但「希望」一直都在

復原的路是艱辛的，很多時候你覺得自己好了，卻會在下一秒被一件小事觸動，那些曾經的恐懼、悲痛席捲而來，便再次被痛苦吞噬。

這樣的情形會反覆發生，甚至在多年後又被重新喚起，我們沒辦法治癒所有的傷，但能為下一個黑夜做好準備。不論是定期的諮商治療或日常紀錄，覺察自己的情緒起伏，你會慢慢找到屬於你的療傷方式。

世界很壞，但仔細尋找，你會找到屬於自己的暖陽。

按照自己的步調，不用勉強好起來

好不起來怎麼辦？沒關係，按照自己的步調就好，不要強迫自己趕快站起來。

修復性侵創傷，就像是把摔碎的自己一片片撿回來，復原的速度取決於個人，有時撿到一半掉了也是很正常的。只要在過程中感到任何壓力、不安，隨時停下腳步讓自己休息一下，不論時間多長，暫時不想好起來也沒關係。累了就先躺下吧！你已經很努力了。

林奕含逝世六年，有什麼改變了？

林奕含的離世，不僅帶動社會對於「權勢性侵」的討論，也促進相關法律的修正。在2017年，立法院三讀通過「補習及進修教育法」第九條修正條文，明定補習班的教職人員皆需揭露真實姓名，在申請立案或人事變動時，需檢附相關文件由主管機關核准。

補習班若發生性騷擾、性侵害事件，需向有關單位通報，以防範不適任的教職人員進入。

同年，總統府司法改革國是會議通過「通姦除罪化」提案，避免權勢性侵倖存者因害怕被元配反告，而放棄為自己發聲的機會。

通過修法就夠了嗎？

權勢性侵案件沒有因為「房思琪條款」而減少，除了校園，我們也看到更多在職場、宗教內的相關事件。法律是道德的最低標準，若社會風氣仍無法讓倖存者安心，未來只會有更多的房思琪、更多被噤聲的倖存者出現。

世界不會自己變好，需要你我一起努力。邀請讀者一起做的四個行動，面對性侵案件我們不該只有旁觀，唯有做出改變，才能防止下一個房思琪的出現。

一、「性」的去污名化

現代婦女基金會的調查顯示，有近 9 成的性暴力倖存者，不敢報警或向外求助。我們也從很多的性侵事件中看到，倖存者要面對的不僅是身體上的傷痛，更多的是社會眼光，甚至是網路上的蕩婦羞辱。

當我們仍停留在「性」是不好的，女孩子接觸「性」就是不潔的，倖存者就會持續受到這樣的論述影響，進而開始責備自己「好骯髒」、「好丟臉」。

在提供倖存者社會關懷前，先讓我們開始大聲談「性」，讓更多的房思琪知道，「性」可以是美好的，而強迫他人的「性」是不容寬恕的。

二、停止檢討被害者

性侵案件最令人心痛的，是倖存者必須一次又一次地揭開傷疤，他們必須提供足夠的證據，以證明自己在事發當下是非自願的。他們必須一次次的說明事發經過，因為稍有不清楚，就會有人質疑「你其實是自願的吧」、「你也有享受吧」。

如果我愛上老師，整件事就不算是強暴。因為承認這是強暴，比愛上他還更痛苦。

要性暴力倖存者講出自己的經歷本就是很困難的，若社會仍持續用異樣的眼光檢視他們，只會有更多的房思琪出現，而加害人永遠不會受到應有的懲罰。

三、真誠傾聽、積極陪伴

沒有心理專業也沒關係，只要讓倖存者知道自己是被理解、被愛著的，這樣就足夠了。

每個人面對創傷的方式不同，復原時間也不同，即使我們無法完全體會倖存者的痛，但請先試著理解、接納他們的感受。當倖存者的情緒有可以抒發的出口，就是幫助他們好起來的一大步。

四、尊重倖存者也有不想好起來的時候

面對傷者，我們常會太過積極的希望對方好起來，雖然立意良善，卻可能造成倖存者更多的心理壓力。只要不涉及人身安全，我們能做的就是配合倖存者的復原步調，在給予關懷的同時保留倖存者的自主性。

寫在林奕含逝世六週年，願世界不要再有更多房思琪，也希望所有受傷的心靈能找到出口。

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