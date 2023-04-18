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鄭秀文專訪：50 歲女性是什麼樣子？我如是呈現

聯合新聞網／ 女人迷：最走心的女力媒體
鄭秀文在《流水落花》中飾演寄養家庭的「天美姨姨」，並在劇中深刻體悟到別離、死亡與愛。戲外，她也分享自己如何看待演員，以及憂鬱症給她帶來的人生轉變。《流水落花》劇照
鄭秀文在《流水落花》中飾演寄養家庭的「天美姨姨」，並在劇中深刻體悟到別離、死亡與愛。戲外，她也分享自己如何看待演員，以及憂鬱症給她帶來的人生轉變。《流水落花》劇照

鄭秀文在《流水落花》中飾演寄養家庭的「天美姨姨」，並在劇中深刻體悟到別離、死亡與愛。戲外，她也分享自己如何看待演員，以及憂鬱症給她帶來的人生轉變——做演員要「完整」角色，也要學著對自己誠實。

鄭秀文最新演出作品《流水落花》以寄養家庭議題為核心，注目死亡、別離與愛的本質。她說，寄養家庭是冷門議題，但劇本使她動容，說什麼都要接下演出。片中，她接下寄宿家庭「天美姨姨」一角，對表演有更深一層體悟，也誠實走進自己的內裡。

《流水落花》（Lost Love）的片名，暗示別離，也談離別後的延續與祝福。此片為香港新晉導演賈勝楓首部長篇作品，故事講述一對喪子的夫妻與七位寄養孩子間的生命故事。電影剪接手法乾淨，對故事中孩子流離失所的侷促、不捨，輕輕地點到為止。

那種輕，像悄然而至的人生無常：故事已來到下個篇章，觀者卻仍對句號之間，留有念想。鄭秀文在劇中飾演寄養家庭的「天美姨姨」，一場死後與寄養孩子們重遇的戲，讓她懂得回望。

「那場戲情緒很複雜，有笑有淚。年老的天美姨姨逐一注視孩子們的臉，那一刻，她在看似無意義的生命過程裡，找到了意義。」原來離別也是一種延續，祝福生命去往更好的地方。

角色感觸也讓作為演員的鄭秀文有所思考，「跟人生一樣。當你回頭看，才明白當中的意義，明白有些錯誤、有些經歷沒有白費。不過這些都得回望咯，才看得見。」

50歲是什麼就呈現出來 我有這種坦然

回望三十年演藝生涯，起伏有時，如今鄭秀文擁有一雙眼睛，坦然無懼地凝視自己。

「以前每部戲我都很想突破，想有不一樣的演出。覺得要演到大家都認不出那個真正的鄭秀文，才叫演戲。」如今她卻覺得，角色有著鄭秀文的影子是很好的一件事，「現階段對我來說，演員去到片場並不是要突破，而是要『完整』角色。那得先對自己誠實。」

拍攝《流水落花》時，因劇中角色年齡跨度大，有幾場戲鄭秀文得素顏上陣。對此她曾分享「作為一位演員不應只在鏡頭前看見外貌，而看不見最內裡的自己」，這與完整角色前須對自己誠實，是同樣的道理。

「演員會為服務一個角色做體型、容貌上的調整，對我們這種來到 50 歲的女演員而言，更要坦然地接受自己容貌上的變化。」

「很多時候通過一個角色會碰觸到我們的內在，有快樂、明亮的部分，當然也會勾起過去的疼痛與傷疤，人性黑暗的一面，我們也必須誠實地展現出來。基於這樣的坦白、誠實，觀眾才能更靠近角色。」

在憂鬱症之後懂得謙卑

2005 年，鄭秀文拍攝《長恨歌》時患得憂鬱症，此後三年時間她陷入找不到希望的低潮。

她說自己從來不是爭勝的人，但害怕輸，「那場憂鬱症確實把我的人生天翻地覆地改變，我以前的脾氣很爛，憂鬱症後我更懂得謙卑。」

「從前我沒看過世界其實很大，所以就覺得自己很大，但現在我的心態、眼光改變了。當我擁有了謙卑，我就擁有更多學習的心，學習如何做一個人、如何跟其他的人好好合作。」

當年16歲的鄭秀文參加新秀歌唱大賽進入演藝界，粉末登台 30 幾個年頭，回望一路跌宕，明白眾人耳語皆不重要，生命必須忠於自己。她發現人生好似還原法，活得越久越還原真正的自己，「我現在很坦然了，我是什麼我就呈現出來。」

做演員是發現自己的過程

鄭秀文坦言，經歷過千禧年因《百分百感覺》、《孤男寡女》而爆紅的演員時期，她曾試圖脫離喜劇，尋找突破，直到現在明白，做演員最重要的是服務角色。從追求個人突破，到專注成就角色，是她反覆試錯而得的領受。

「自從我比較少演喜劇後，我嘗試不一樣的電影，比如《花椒之味》、《聖荷西謀殺案》，但在嘗試的過程，我看到自己有很多的不足與可能性。以前演戲會想，如果不把情緒表現出來，觀眾會感受不到，但後來我在表演中慢慢調整、感受，有時傷痛的情感，它是深沉、內斂的。」

2019年，《花椒之味》裡的夏如樹終於找到離世父親的火鍋秘方，她閉眼品嚐，在嗆辣的花椒之味裡明白家的滋味。那顆特寫鏡頭，微微發顫的手指、似哭似笑的面部神情，鄭秀文悶悶地演，像屏息以待體內深處的什麼，無聲地爆發。

2023年，鄭秀文飾演《流水落花》裡的陳天美時，也有一顆內斂的鏡頭，「嘗試領養小花無果後，我跟小花有一場很短的戲。

她睡地板，我在她身邊躺下，沒有對白，我只是閉著雙眼，緩緩地張開眼睛，從眼角落下一滴淚。」沒有煽情的告別，淚落下的瞬間，一切盡在不言中。「那種飽滿、很深很深的情緒我覺得就是內斂。有時看似內斂的表達，觀眾卻能在表演裡感受到力度。」

鄭秀文說，作演員是不斷發現自己的過程，她在角色裡學習內斂，也終於在人生中凝視自己，看見在自我突破之外，作為一個「人」的完整性。

本文由女人迷授權，原文連結請點《流水落花》鄭秀文專訪：50 歲女性是什麼樣子，我如是呈現

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