創業新選擇！內行人曝「開早午餐店」利潤超高、最安全

近年來許多人都習慣在假日睡到自然醒，起床的第一餐不是吃早餐，而直接吃「早午餐」。對此，便有一名網友分享自家巷子最近新開了三、四間的早午餐店，讓他不禁好奇「有沒有這麼好賣？」

原PO在PTT上的閒聊板上發文說明，住家附近的巷子半年內陸續新開了三、四家早午餐店，再加上本來的早餐店應該有五家以上，且每一家裡面準備的年輕人都自信滿滿的工作，使他想藉此發文詢問「開早午餐店真的這麼好賺嗎？」

此貼文一出，許多網友紛紛表示有同感，「民風不同，我家這邊的年輕人都是一窩蜂開便利商店」、「看地點，我這邊一條街甚至有十幾家早餐店」、「因為現在年輕人愛吃早午餐阿」、「早午餐是目前CP值最高的創業」、「符合年輕人睡到爽再起床的作息狀態」。

但也有內行的網友分析，開店多是因開早午餐的利潤高，表示「早餐店選對地方肯做就會賺，比咖啡店還安全」、「把火腿蛋吐司拆開放盤子上，多賣你一倍價錢」、「餐飲毛利高，進入門檻低」、「漢堡一個賣你80元，把生菜、漢堡肉、麵包分開放賣你230元，不開早午餐店開什麼」、「原料便宜，門檻低，收工還可以搞副業，唯一的門檻就只有早起而已」。