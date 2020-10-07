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炒高麗菜「加一味」增添風味 內行曝：是廚師級技巧
南北食物風味大不同。網友表示，那天聽到朋友說他們家炒高麗菜都會加糖，他覺得很不可思議，平時炒高麗菜有人會加鹽或是鮮味炒手，想到更特別一點也可以加胡椒、沙茶、辣醬等等，不過加糖對原Po來說是第一次聽到，他詢問「有南部炒高麗菜加糖的八卦嗎？」
原Po在《批踢踢實業坊》上指出，「最近去台南工作，跟朋友聊天時，他說他們家炒高麗菜都會加糖，身為台中人的，我聽了只覺得不可思議」，他認為高麗菜是配飯的熱炒，加糖實在有點奇妙，朋友向他解釋「他說他們南部很多人都這樣炒，連煮湯也會加糖，也不知緣由了」，他詢問「南部炒高麗菜加糖的八卦嗎？」。
網友看完，有人認為南部口味偏甜是事實，「他們的糖就是北部人的鹽，你會加鹽的都能改成糖」、「台南人不加糖吃不下去啊」、「台南日常，沒加糖再來問」、「其實真的要加，但台南是炒糖+高麗菜」、「每個電視節目都叫人加糖」。
也有人覺得「提鮮啊，炒菜加糖蠻正常的」、「 你要聽實話嗎，這煮菜方法很常見」、「台北一堆也這樣煮」、「紅燒牛肉麵也有加糖，怕了吧」、「炒菜加一點糖是廚師級技巧」、「炒菜加糖很常見的手法吧，關台南屁事？有人番茄炒蛋不加糖？能吃嗎？」。
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