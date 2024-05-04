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賣花老婦遭警關切落淚？他開砲不抓通緝犯「為難養家餬口」被嗆爆

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，捷運中山站出口一名賣花老婦被警察關切，質疑那麽多通緝犯不抓，為什麼只為難養家餬口的人？圖/取自臉書社團「爆怨2公社」
一名網友分享，捷運中山站出口一名賣花老婦被警察關切，質疑那麽多通緝犯不抓，為什麼只為難養家餬口的人？圖/取自臉書社團「爆怨2公社

有些攤販常常在捷運站出口、市場等人潮眾多的地方違規版攤。對此，有網友分享，捷運中山站出口一名賣花老婦警察關切的照片，質疑「那麽多通緝犯不抓，為什麼只為難養家餬口的人？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆怨2公社」貼出一張照片，可以發現一名在捷運中山站出口賣花的老婦，正被警察關切。讓他相當好奇「那麽多通緝犯不抓，爲什麼會只對養家餬口的人為難？」。

貼文一出後，多數網友紛紛開轟「一張照片編故事？既然你這麼有愛心，去把花全買了讓老人早點回家啊」、「一張照片就說警察在為難別人，現在風向都那麼好帶的喔」、「哪裡為難老人家了？」、「所以警察要開我違停，我也要先叫他去抓通緝犯，不要管我這小事嗎？」、「沒有必要道德綁架，警察最多也就依法處理」、「你又從何得知警察沒有在抓通緝犯？」。

此外，也有部分網友持相反意見，紛紛回應「有人通報，警察就得去」、「「可能正義魔人檢舉，一般警察對老人不太會為難」、「警察會蹲這個姿勢，非防備姿勢，只是在關心關懷勸導老人而已」、「看得出來警察蹲下來可能是勸導而已，一個小舉動應該也是怕嚇到老人家」、「人民保姆，關心一下，沒毛病，我覺得這個上班蠻認真的，這不就是正常人需要的嗎！」。

捷運 正義魔人 老婦 警察 通緝

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