來到台灣才知道！網紅曝北捷初體驗心得 列「6景象」驚呼少見

台灣大眾運輸十分便利，其中捷運更是不少通勤族的首選。不過各地交通工具特色大不相同，當地人司空見慣的景象，對於外地人而言可能前所未見。日前便有一名香港網紅拍影片分享搭乘台北捷運的心得，並列出6大特色，直呼「真的很少見」。

一名香港網友在小紅書以「來到台灣捷運才知道？！」為題發文，他分享搭乘台北捷運的心得，初次搭乘便被台灣捷運的6大景象吸引目光，其中捷運站內有擺設文物這點，更是令他驚呼「真的很少見」。

1、在不同捷運站裡都能看見文物。 2、捷運廁所很多，每一站都有，而且廁所外會賣衛生紙、衛生棉。 3、捷運站隨處可見「博愛」2字，就算車廂裡都是人，博愛座還是空的。 4、在台灣搭捷運要排隊才能快速通行。 5、西門町捷運站廣播有6種語言（國語、閩南語、客語、英語、韓語、日語）。 6、有置物櫃、i郵箱郵寄服務、公共電話亭、充電區，與其說是捷運站，不如說是便利商店。

影片曝光後，引來不少網友表示認同，「真正的人性化與文明」、「就真的很便民」、「我們台灣的捷運是真的不一樣」、「其他地方可能沒有規劃這麼好」、「捷運真的是我們的驕傲」、「我們到西門町都覺得自己才像外國人」、「觀光客多的大站才有多語言，然後遇到可轉乘的大站，多語言站名還沒播完，門就開了」。