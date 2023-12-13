快訊

找到了！台中摩天輪高空打野炮影片瘋傳 女主角早已到案認罪

對胡瓜獨寵熊霓心死 傳丁柔安放手不再當他經紀人

凱道爭奪戰…民眾黨手刀搶下選前之夜 民進黨包下1月9-11日路權

「電子支付」成國人不赴陸旅遊主因 陸網友共鳴：外國遊客也在變少

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣人不願去大陸旅遊，主要原因是電子支付無法使用，加上手機綁定不方便。路透
台灣人不願去大陸旅遊，主要原因是電子支付無法使用，加上手機綁定不方便。路透

根據交通部觀光署' rel='觀光署' data-rel='/2/217924' class='tag'>觀光署統計，今（2023）年10月，國人出境到訪日本人次居冠，高達42.39萬人次，中國大陸居次，到訪人次為22.40萬人次。許多網友紛紛討論為何現在年輕人不愛到大陸旅遊，最主要原因為「電子支付無法使用、手機綁定不便」，意外引起陸網友共鳴。

一名網友在微博發文提到，近期看到PTT網友們討論，為何現在年輕人都不到大陸旅遊。原PO表示，自己原先直覺認為是這些年兩岸政治緊張，沒想到大多數網友認為主要是與手機綁定相關的服務或限制，例如，在大陸叫車、點外送需要另外裝APP，但都要綁定大陸手機門號，且電子支付也沒辦法使用，相當不便。

除了手機綁定帶來的麻煩外，網友們也提到去大陸旅遊前還需申辦台胞證，以及住旅館有很多限制及各種登記，且很多著名景點，如張家界、雲南等地其實都很坑，造成赴陸旅遊意願低。

對此，許多大陸網友認為手機綁定不光只造成台灣旅客的不便，許多外國觀光客也有一樣的困擾，「大陸電子支付過於普及，對無大陸手機號的遊客來說想要便捷使用該便利非常不方便」、「其實不止臺灣，外國旅遊減少也是這些主要原因」、「這些問題對國外遊客也是一樣，所以現在外國遊客也少了」、「大陸的旅行體驗確實不太行，可惜了大好河山」。

另外，也有長期居住國外的大陸網友現身說法：「事實如此，上個月回國，原以為機場WiFi 可以使用，結果沒法取得驗證碼，且沒有國內手機號碼，手機支付也不能使用」。

日本 觀光署 交通部 觀光

延伸閱讀

北市這條街＝美食街？ 他羨慕「大蛋餅僅40元」還有公園可散步

不滿爬樓梯？外送員把餐點丟地上 臨走前1動作惹怒眾人

哪個牌子衣服適合中年男子？ 網狂推1品牌：CP值超高

熱心幫撿手機送警局 因1行徑被告「偷竊」崩潰：社會怎麼了？

相關新聞

「電子支付」成國人不赴陸旅遊主因 陸網友共鳴：外國遊客也在變少

根據交通部觀光署統計，今（2023）年10月，國人出境到訪日本人次居冠，高達42.39萬人次，中國大陸居次，到訪人次為22.40萬人次。許多網友紛紛討論為何現在年輕人不愛到大陸旅遊，最主要原因為「電子支付無法使用、手機綁定不便」，意外引起陸網友共鳴。

北市這條街＝美食街？ 他羨慕「大蛋餅僅40元」還有公園可散步

台灣小吃、美食特別多，近日有一名網友指出，很羨慕住在南陽街附近的居民，除了美食很多又好吃，吃飽還能到228公園散步，生活簡直快活無比。貼文一出後，也引起廣大網友熱烈討論。

早就流行過！今年冬季嫩妹「1穿搭」兼顧保暖時尚 網皺眉：像腫瘤堆在腳上

愛水不怕流鼻水！許多少女在秋冬仍不懼強風、低溫，選擇穿上短裙。不過近日一套兼顧保暖和時尚的「穿搭組合」突然掀起潮流…

在大陸都可以…她見台灣店家「1規定」直呼討厭 陸網驚：沒聽過顧客是上帝？

在台灣，不少店家會有「禁帶外食」的規定，不過近日一位陸生卻對「台灣人為什麼這麼討厭帶外食」感到疑惑，更發文笑指這項規定「很討厭」…

日本人解鎖「北捷隱藏服務」 台人狂讚直呼：第一次知道！

台北捷運提供民眾許多便捷服務，不只開放捷運廁所免費使用，部分站點還設有哺集乳室，此外，也有叫車、充電區、無線網路等貼心服務。日前一名日本人來台旅遊，到捷運站時才發現忘記帶悠遊卡、錢包，不料卻意外解鎖北捷的隱藏服務。

哪個牌子衣服適合中年男子？ 網狂推1品牌：CP值超高

時尚穿搭不分年紀，日前有位網友好奇「40歲大叔都穿哪個牌子的衣服？」他指出，中年人穿Levi’s太年輕，穿UNIQLO又感覺很LOW，穿GAP風格很像Giordano ，因此上網求解「中年大叔會穿哪些牌子？可否給我參考穿搭」，有許多網友推「NET」，認為CP值超高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。