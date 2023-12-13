「電子支付」成國人不赴陸旅遊主因 陸網友共鳴：外國遊客也在變少

根據交通部觀光署' rel='觀光署' data-rel='/2/217924' class='tag'>觀光署統計，今（2023）年10月，國人出境到訪日本人次居冠，高達42.39萬人次，中國大陸居次，到訪人次為22.40萬人次。許多網友紛紛討論為何現在年輕人不愛到大陸旅遊，最主要原因為「電子支付無法使用、手機綁定不便」，意外引起陸網友共鳴。

一名網友在微博發文提到，近期看到PTT網友們討論，為何現在年輕人都不到大陸旅遊。原PO表示，自己原先直覺認為是這些年兩岸政治緊張，沒想到大多數網友認為主要是與手機綁定相關的服務或限制，例如，在大陸叫車、點外送需要另外裝APP，但都要綁定大陸手機門號，且電子支付也沒辦法使用，相當不便。

除了手機綁定帶來的麻煩外，網友們也提到去大陸旅遊前還需申辦台胞證，以及住旅館有很多限制及各種登記，且很多著名景點，如張家界、雲南等地其實都很坑，造成赴陸旅遊意願低。

對此，許多大陸網友認為手機綁定不光只造成台灣旅客的不便，許多外國觀光客也有一樣的困擾，「大陸電子支付過於普及，對無大陸手機號的遊客來說想要便捷使用該便利非常不方便」、「其實不止臺灣，外國旅遊減少也是這些主要原因」、「這些問題對國外遊客也是一樣，所以現在外國遊客也少了」、「大陸的旅行體驗確實不太行，可惜了大好河山」。

另外，也有長期居住國外的大陸網友現身說法：「事實如此，上個月回國，原以為機場WiFi 可以使用，結果沒法取得驗證碼，且沒有國內手機號碼，手機支付也不能使用」。