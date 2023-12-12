日本人解鎖「北捷隱藏服務」 台人狂讚直呼：第一次知道！

台北捷運提供民眾許多便捷服務，不只開放捷運廁所免費使用，部分站點還設有哺集乳室，此外，也有叫車、充電區、無線網路等貼心服務。日前一名日本人來台旅遊，到捷運站時才發現忘記帶悠遊卡、錢包，不料卻意外解鎖北捷的隱藏服務。

日本作家兼台灣女婿吉岡桃太郎在FB粉絲專頁發文分享，一位日本朋友來台遊玩時，不巧忘記帶錢包出門，悠遊卡剛好也放在錢包裡，不過卻意外發現，北捷竟然有「借錢搭捷運」的服務。

根據北捷規定，若是忘記帶錢、悠遊卡出門，只需向站務員說明，並填寫「旅客欠費處理單」，便可借到單程車票，日後再憑據到任何一個捷運站服務台還錢即可。

貼文一出，網友紛紛大讚，「所以說台灣的福利做得很好，人情親切，熱心助人」、「原來台灣有！好暖心的服務喔」、「太神奇了！第一次知道」、「可以這樣哦，長常識了」、「我還第一次知道捷運有這個服務，真棒」。

此外，也有網友分享，「不只捷運，台鐵、警察局都有類似的服務哦」、「加油站也有借錢加油的服務（我就用過），不過好像只能回原站還錢」、「台鐵也有同樣制度，對有需要的人真的是非常值得感謝的服務」。