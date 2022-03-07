路樹告示牌「禁用樹幹按摩」 網友狂點頭：老人超愛摩擦身體

公園步道內多有路樹，有網友近日在樹上發現有趣的告示牌，竟標示「請勿利用樹幹按摩身體，按摩行為已干擾到南洋杉的生長」。其他網友狂點頭表示「公園裡看到蠻多人這樣摩擦身體」、「老人家喜歡找牆壁或樹當不求人使用」。

有網友近日在路樹上發現一個有趣的告示牌，上面寫著「請勿利用樹幹按摩身體，按摩行為已干擾到南洋杉的生長。為維護綠色資源，請多加利用健身場內健身器材進行遊憩，謝謝您的配合」。

路樹告示牌標明禁止利用樹幹按摩。圖／取自 臉書

其他網友則留言「我爸都去家門口磨牆角，我也是看到這行為覺得很好玩」、「我以為只有山豬會這樣」、「還有一群人圍著樹發功旋轉的，我覺得他們對樹造成的尷尬癌很嚴重，樹不該承受這種壓力」、「都磨到有你的形狀了還再磨」、「那些老人家是在吸收日月精華欸」。

還有人留言「就背部癢抓不到啊」、「有看過老伯伯、阿姨用身體撞撞按摩」、「公園裡很多人愛靠著運動器材摩擦他們的大腿，我也覺得超噁」、「青年公園更誇張一些運動器材鐵的、銅的都被磨得金系系」。