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訂外送備註「不要加哈姆」 多數人沒聽過：老一輩才知道

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友訂餐備註不要加「哈姆」，店家附紙條回覆年輕人看不懂，可以直接說「火腿」就好。 圖／翻攝自「爆廢公社」
一名女網友訂餐備註不要加「哈姆」，店家附紙條回覆年輕人看不懂，可以直接說「火腿」就好。 圖／翻攝自「爆廢公社」

外送服務相當便利，訂餐時有些顧客會特別標註注意事項，就有一名女網友點了一碗「奶油蟹肉粥」，但她看到圖片上有一樣食材不喜歡，但又想不起來正確名稱是什麼，於是提醒店家不要加「哈姆」，沒想到收到餐點後發現老闆附了一張紙條，尷尬地說「年輕人看不懂」，讓她發文詢問大家「真的沒有人知道哈姆是什麼嗎？

原PO在臉書「爆廢公社」寫道自己點了一碗「奶油蟹肉粥」，但配料裡頭有一樣是火腿，只不過原PO一時想不起來正確名稱是什麼，只知道從小到大都叫「哈姆」，於是就在備註寫道「可以不要加哈姆嗎？就是圖片上紅紅的那個」，沒想到當餐點送達後，她發現店家附了一張紙條，寫著「下次請幫我備註『不要火腿』，因為『哈姆』年輕人看不懂，圖片店家看不到，謝謝」。

原PO不好意思地說自己不是故意要叫火腿為「哈姆」，「因為外婆是日治時期的，我媽跟阿姨們也都這樣叫，所以我就自然這樣叫了」。她說老一輩的人應該都知道，還好老闆也看得懂她所指的東西。原PO也在文末補充說明「火腿是整塊純肉醃製的（金華火腿哪種），哈姆是肉漿做的加工食品（早餐店那種），但是現在好像普遍都通稱火腿」。

不少聽過的人都很有共鳴，「我知道，因為我媽也是這樣講，就是素火腿」、「哈姆=ham=火腿」、「ham的日式英文發音，家裡阿公阿嬤忘記國語的火腿就會直接這麼說」、「小時候我也都是講哈姆（阿嬤、媽媽都是這麼教的）」、「我居然聽過耶！因為我阿公是日式教育」。

美食外送

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