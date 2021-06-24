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他問居家快篩呈陽性「真的會如實通報？」 網憂：很考驗人性

聯合新聞網 / 綜合報導
居家快篩試劑於22日起陸續在藥局、超商等通路上架販售，民眾購買後可自行在家篩檢。萊爾富／提供
居家快篩試劑於22日起陸續在藥局、超商等通路上架販售，民眾購買後可自行在家篩檢。萊爾富／提供

衛福部食藥署日前核准數款居家快篩產品進口，民眾自22日起可以在四大超商及藥局購買到快篩試劑，增加檢驗新冠病毒的便利性。不過先前曾傳出不少案例，是有患者曾出入高風險地區並有症狀，卻試圖隱瞞、避免確診。有網友就好奇詢問，若真的自行篩出陽性，願意如實通報就醫的意願高低，話題一出引發討論。

針對近日政府開放快篩試劑於超商及藥局販售，一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，若民眾自行購買快篩產品，且回家檢驗後呈現陽性確診，「你會去通報嗎？」隨後他也補充，自己並不是想引起爭端，只是純粹想詢問大眾的意願和想法，強調「防疫還是要做好」。

貼文曝光後，引起許多網友熱烈討論，不少人都留言「有買的應該會通報啦，不然買那個沒什麼意義」、「會啊，不然會傳染給自己人」、「當然要通報，到時被抓出來隱匿更難看」、「不通報難道等死嗎？」、「不然買快篩劑幹嘛」、「一定通報啊，都確診了還能有什麼作為」。

不過也有許多人認為「除非被隔離能照領錢不會斷炊，不然一定躲好躲滿」、「自私的人真的還是很多的」、「我相信有80%的人不會買，就算買了中獎也不會通報」、「自己驗到後會去通報的我看是少數吧」、「人性往往是很自私的」、「真的會天人交戰」等；此外，有人則理性分析「有些人想的是沒錢比死還慘」、「餓死跟病死選一個吧」、「要考量個人背景，有些族群的生活根本不會意識到疾病的嚴重性」。

而根據食藥署公布的「民眾使用家用快篩試劑指引」，居家隔離或檢疫者若自行篩出陽性，應與衛生單聯繫或撥打1922；其餘一般民眾測出陽性，則應儘速前往鄰近的社區篩檢站進一步檢測，並將使用過的快篩器材用密封包好，一併攜帶交予院所人員判斷。

快篩 超商 爆廢公社

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