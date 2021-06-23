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整理／四大超商開賣新冠肺炎家用快篩試劑 一圖看品牌和價格
四大超商宣布，23日開賣新冠肺炎家用快篩試劑，以國產的泰博以及國際的羅氏等兩大快篩試劑品牌為主，單入350元起。
7-ELEVEN
開賣地點：桃園以北有藥商許可之門市，預計7月1日起，將鋪貨到全台有藥商許可之小七門市。
開賣時間：23日下午2點半
廠牌和價格：泰博科技的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，單入包裝販，售價350元
萊爾富
開賣地點：北市迪化店、北縣五工店首次開賣
開賣時間：23日下午3點
廠牌和價格：泰博科技的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，一盒五入，售價1,700元。
OKmart
開賣時間：6月24日至6月30日全台預購，7月9日開始領取
廠牌和價格：「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組(鼻腔)」，單盒內含5組，售價1,799元
全家
開賣時間：26日起
廠牌和價格：
「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，一盒5入，售價1,800元
「泰博威創新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」，一盒20入，售價5,880元
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