整理／四大超商開賣新冠肺炎家用快篩試劑 一圖看品牌和價格

食藥署核准5款居家快篩試劑，民眾自今(22)日起可以自行居家快篩DIY，此舉將加速快篩的方便性。快篩試劑那裡能購得，每款的價格為何？取得快篩試劑後又該如何操作？《聯合新聞網》帶您一次快速瞭解這項便民功能的利與弊。

2021-06-22 11:35