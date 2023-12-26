小時候生日帶1物到學校秒變名人 過來人全認同：根本橫著走
不少父母會在孩子生日的時候，準備一些糖果餅乾讓孩子帶到學校分享給同學們，有一名女網友就在PTT發文問大家，小時候生日時如果帶兩三桶乖乖桶去學校，是不是會變成一日名人？不少鄉民點頭認同「根本橫著走」。
貼文一出勾起許多人的回憶，「會，以前同學帶一桶去變名人」、「超潮的啦」、「乖乖桶以前根本炫耀神器，小時候超希望有」、「好羨慕買得起乖乖桶的同學」、「帶這個你就是最酷的小孩」、「幼稚園帶乖乖桶根本都橫著走」、「會，家裡經濟能力的象徵=乖乖桶」、「以前家裡窮，能拿到別人的乖乖桶軟糖都覺得是小確幸」、「一日孩子王的感覺」、「會，而且生日在寒暑假的會超羨慕」。
也有人透露自己帶去分享的東西，「我都帶炸雞全班桶」、「高岡屋海苔一整排才夠霸氣」、「現在乖乖桶不夠看了，我姪子幼稚園遇過生日給每一人小玩具車或訂小蛋糕一人一個，都會懷疑自己要不要也搞」、「金莎才會吧，馬上紅」、「以前國小，請乖乖桶確實蠻有面子的，但更有錢的同學會請五十嵐，地位更上一階」、「現在是蛋糕塔，疊高發送像員外賑災樣」。
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