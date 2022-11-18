她憶當年「全家擠阿嬤家窩客廳鋪涼蓆」 驚覺：原來家裡很窮

生子育兒需要花費大筆金錢，有網友近日意外發現「小時候家裡很窮」，她回憶當年經歷，家中窮到得回阿嬤家住，還因為房間數不足，他們得在客廳鋪涼蓆，不過她也感嘆，雖然家中經濟不寬裕，但父母仍對他們照顧有加，不用為了吃飯、補習等煩惱，直呼要「盡我所能一點點的回報他們」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「小時候其實不知道家裡很窮，那時候爸媽一度帶我們回阿嬤家住，但因為阿嬤家房間也不夠，後來索性在客廳鋪涼蓆，因為當時不懂事，只覺得很好玩」。

該網友說，「爸媽學歷都只有國中畢業，常常跟我們說『要好好讀書』，國小爸媽去夜市擺攤都會帶上我跟姐姐，我跟姐姐常常邊寫作業邊玩，媽媽都會異常嚴厲，一本一本檢查我們的作業，後來國中可能擔心我們這樣沒辦法好好讀書，所以就把我們送到補習班了」。

該網友表示，「現在想起來，那時候真的連一塊零用錢都沒有，但爸爸媽媽從來不會讓我們餓到，也不會在我們面前表現出為了錢很煩惱的樣子，甚至還讓我們去補習，從來沒有遲交過補習費，現在回想起來真的很感謝爸爸媽媽，就算當初我填的志願不是很賺錢的科系，也沒有多說什麼」。

其他網友則留言「好羨慕，小時候父母會在我們前面吵沒錢，或是直接咒罵小孩『過得這麼辛苦都是你們害的』」、「小時候以為家裡很有錢，長大之後發現家裡窮到靠北」、「從小就知道自己家裡很窮，沒想到還比想像中的窮很多」、「小時候家庭調查填小康，長大才發現比貧窮好一點點點點而已」。