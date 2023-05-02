禮聘大師、獎助學生出國深造 弘光科大培育頂尖國際專才

弘光科技大學每系皆禮聘各領域大師級師資傳承專業知識技術，包括米其林大師、世界麵包大賽冠軍教練、天后彩妝師等，用心培養學生成為頂尖專業人才！且提供國內外超多實習機會，選送優秀學生出國深造、修讀雙聯學位，最高可獲得新台幣60萬元的補助；此外，更大手筆設置總額1,000萬入學獎學金。

高規格禮聘各界大師

餐旅管理系高規格禮聘米其林二星主廚林恬耀、黃以倫、田原諒悟及世界冠軍侍酒師張鴻亮等四位大師，共同開設專題製作課程，手把手指導畢業生學習籌劃米其林級的畢業發表餐會。

化妝品應用系也禮聘天后蔡依林、國師唐綺陽等眾多明星御用的彩妝師簡淑玲擔任教授，傳授創意彩妝學實作等課程；食品科技系則網羅帶領國家隊獲得法國路易樂斯福世界盃麵包大賽首座團體冠軍的教練吳武憲擔任副教授，把業界40年經驗及獲世界麵包大賽的秘訣傳授學生。

弘光科大學生赴美帕森斯設計學院短研，師生在學院前合影。圖／弘光科大提供

補助優秀學生出國深造

在提升國際就業競爭力方面，弘光科大積極邀請國際學者專家來講學及技術交流，提供獎學金選送優秀學生出國深造、修讀雙聯學位等，長期推動海外實習、就業。

舉例來說，從107學年度開始，每年選送學生前往義大利頂級ALMA廚藝學院研習及實習，在「高等教育深耕計畫」及學校的補助下，每位獲得新台幣近60萬元的補助。文化創意產業系(112學年將更名：文化設計與行銷系)、化妝品應用系、美髮造型設計系，則選送學生前往美國排名第一的紐約帕森斯設計學院、英國倫敦時尚學院學習時尚造型設計。

護理系結合智慧科技學院，建置全國首座教學型智慧病房。圖／弘光科大提供

入學獎學金1000萬元

招生策略中心主任林敬榮表示，學校以醫護起家，護理系結合智慧科技學院，建置全國首座教學型智慧病房；設有全國唯一的全人長照物理治療菁英培訓基地；首創無人機全方位應用學習；也是電競專業人才最佳培育基地，校隊稱霸亞洲各大賽事。

林敬榮強調，為吸引更多優秀學子就讀弘光，招生策略中心設置總額1,000萬入學獎學金，四技甄選入學及聯合登記分發入學新生，當年度統測五科原始總分達460分以上，核發獎學金40萬元，希望為國家社會培養出更多明日之光！