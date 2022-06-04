新北三重商工產學攜手 降低學用落差

新北市三重商工以培育務實致用人才為定位，積極發展專業群科、技能專題課程設計，並與產學合作鏈結，縮短學用落差。三重商工校長李立泰表示，產學攜手是技職教育重要方向，降低學用落差更是教學重點，以培植學生因應未來產業需求的技術和能力。

三重商工全國高中110學年度商業類學生技藝競賽金手獎與參賽師生。

課程發展全方位

三重商工課程發展全方位，包含商管群（商業經營科、資料處理科、國際貿易科）、外語群（應用英語科）、機械群（機械科、製圖科、模具科、板金科）、動力機械群（汽車科）、體育班（田徑、籃球）、特教服務群（汽車美容服務科、門市服務科、餐飲服務科）。在108課綱多元發展精神下，三重商工發展「工商實務」、跨群多元選修、同群跨科選修等之跨領域課程。

商管群各科學生自主選修。

在「工商實務」部分，提供工科學生學習商業知識，也提供商科學生體驗工廠實作經驗，以微課程串連主題式教學，提升學生跨域整合能力及創價能力。跨群多元選修部分，則透過整合各類群，進行「動力機械群+機械群」與「商管群+外語群」共同合作開發跨各專業領域的豐富課程，運用分組合作、發表、實作及遊戲式等各種教學模式，激發學生創新及探究解決問題的能力。

商管群學生在工商實務課程跨域學習，學習駕駛堆高機。

致力提升國際視野

三重商工致力於發展國際視野及提升學生的國際競爭力，近幾年與德國、美國、日本高校締結姊妹校，不僅培養學生外語溝通能力，更能提升國際多元文化素養與增進跨國文化理解的國際視野。

另外，三重商工獲得新北教育局頂尖群科計畫經費挹注，於110學年度與睿錤精密科技有限公司簽訂產學合作成立「模具設計中心」，為台灣製造業培育精密模具設計及製造人才。

三重商工與睿錤精密科技有限公司產學合作，成立模具設計中心。

三重商工在技藝競賽成績斐然，拿下「111年全國高級中等學校專業群科專題及創意製作競賽」的商業與管理群專題組及動力機械群專題組全國冠軍。

校址：新北市三重區中正北路163號

電話：02-29715606

網站：https://www.scvs.ntpc.edu.tw/

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