美豬稽查系統「斷鏈」！ 盤商若未登錄 地方根本查不到

桃園市衛生局查察新興冷凍食品、瑞騰國際兩家公司進口美國豬肉，卻混摻加拿大、英國豬肉改標成加豬及英國豬肉賣給客戶，引發食安疑慮。衛生局表示，這次勾稽查察過程發現，中央的「非報不可」、「非追不可」兩套稽查系統出現「斷鏈」現象，要不是中央帶著資料來查，才發現新興公司根本未登錄「非追不可」雲端系統的進貨資料，建議中央優化系統，並開放權限讓縣市衛生局知道美豬進口後的流向，才能迅速阻斷問題肉品被消費者吃下肚。

桃園市衛生局以這次經驗指出，衛福部食藥署的食品雲系統有兩套追蹤系統，一是「邊境查驗自動化管理資訊系統（非報不可）」，進口商報關進口肉品時會登錄採購的大盤商名稱、公司設立縣市、採購數量等資料，但考慮業界商業機密，這份採購資料會揭露在給地方政府稽查使用的「食品追溯追蹤系統（非追不可）」，但前提是大盤商要自主上網登錄。

衛生局表示，從中央掌握的「非報不可」和地方的「非追不可」兩套勾稽系統，可產出優先稽查的業者名單，雖然中央給地方「非追不可」系統的帳號密碼，稽查盤商批貨之後的流向，但這次查出標示錯誤的新興冷凍食品公司就沒有上網登記進貨美豬，要不是食藥署帶著「非報不可」的資料和衛生局一起查，很難知道該廠商有進美豬。換言之，中央、地方的系統因為業者未登錄而斷鏈。

衛生局指出，進口商把進口的美國豬肉賣給哪些下游廠家，這部分資料在「非報不可」系統裡，而且進口商的公司大部分都登記在台北市，「非追不可」只能看到從進口商進貨的下游廠商「誠實」登記的資料，一旦業者不登記進貨資料，在「非追不可」根本看不到，更不用說要查。

食藥署：沒鎖資料 地方可用

對此，衛福部食藥署署長吳秀梅表示，廿二縣市都有查詢食品雲的帳號密碼，包含「非報不可」的內容，食藥署並沒有鎖資料，食藥署設置食藥戰情中心多年，一旦發現高風險業者，皆會請地方協助稽查，食藥署並不會阻止地方使用資料與數據。

食藥署副署長林金富也強調，如果地方衛生單位說，看不到資料，他可以為此加碼提供學習食品雲的教育訓練。

但桃園衛生局表示，大盤商依法必須上網登錄，否則會被罰，勾稽和裁罰是中央權責，若中央未及時發現盤商沒登錄，類似這次斷鏈事件就會發生，呼籲中央「非報不可」、「非追不可」兩套稽查系統應趕快升級優化，強化勾稽功能；並對於像國人關切的美國豬肉，另外歸類成警示目標，並開放權限讓縣市衛生局知道美豬進口後的流向，地方就能很快啟動稽查。

另外，除了經驗老到的稽查人員或有吹哨者檢舉，要從「非追不可」中撈資料和分析很費人力和時間，如果提升系統智慧化的功能，讓電腦處理大量資料的勾稽，匡列進口美國豬肉的公司另外分類，同時把下游廠商的基本資料放入「非追不可」的系統，縣市衛生局稽查效率會更高。