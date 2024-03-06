聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／翻船案難善了 我面子裡子雙輸

聯合報／ 記者蔡家蓁王慧瑛
立法院內政委員會4日邀請海委會主委管碧玲（右）、海巡署長周美伍（左）等官員，針對「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」專題報告並備詢。記者胡經周／攝影
立法院內政委員會4日邀請海委會主委管碧玲（右）、海巡署長周美伍（左）等官員，針對「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」專題報告並備詢。記者胡經周／攝影

大陸漁船在金門海域翻覆事件，兩岸代表馬拉松式協商後仍然破局，下一步怎麼走？牽動兩岸敏感神經。民進黨政府無力善後，將海上漁船事故升溫至兩岸政治角力，導致談判破局、兩岸關係惡化，撕裂人民情感，可謂面子、裡子雙輸。

陸方代表及罹難者家屬「要真相、要道歉、要賠償」的訴求，其實並非完全沒折衝空間，只不過民進黨政府主旋律是「不能道歉、不是碰撞、依法執行」，還營造「抗中保台」氛圍。

海巡人員在金廈海域查緝越界的大陸「三無」漁船，不幸造成兩名陸籍漁民溺斃，原本不至於造成兩岸高度對峙，但海巡署光是對案發影像、如何翻覆都交代不清，還用「擠牙膏式」談案情，無法完整據實說明原委，怎可能營造良好談判氣氛。尤其，民進黨企圖以「意識形態」拆彈，雙方談判僵持不下，綠營人士發言又不斷堆高敵意，可以預見談判破裂。

海委會主委管碧玲前天到立院專題報告，不好好說明執法過程細節，始終糾結在「撞船」的專題報告名稱，讓整件事淪為朝野口水，更引來緊盯立院直播的陸方代表團人員批評「硬拗」，當時外界已嗅出陸方代表的不悅，似有「談不下去」的氣氛，我方代表明知氣氛不對卻未能立刻飛回金門展現繼續協商的誠意，陸方代表只好宣布不談了走人。

「一開始採取『紅會對紅會』的協商談判模式，或許不至於搞成僵局。」這是金門民間的普遍看法。陸方由泉州紅十字會出面、國台辦坐鎮後方指揮調度，一向強調對等尊嚴的民進黨政府，未委由金門紅十字會代表洽談，反派出陸委會法政處長周鳴瑞、海巡署副署長許靜芝等官員出面，「以官對民」戰略讓對岸更不信任，導致雙方敵意螺旋不斷升高。

陸方家屬歷經廿一天的折磨，不僅得不到真相，家屬昨天掩面痛哭，喊著「連一句最簡單的道歉都沒有」的畫面，看在兩岸人民眼裡何其揪心，對口口聲聲說要「人道關懷」的海委會、海巡署，又是何其諷刺；尤其，陸方代表及家屬即便簽證今天才到期，昨天落下一句「相關後果由民進黨當局負責」集體撤離，為幾乎瀕臨決裂的兩岸關係埋下更多變數與隱憂。

第一回合談判破裂，下一步如何走？民進黨政府處理一起海上執法糾紛都處理不來，一旦兩岸關係持續緊張，真有能力守護台灣的主權、安全和利益嗎？

兩岸關係 國台辦 民進黨 海委會 海巡署 管碧玲 金廈海域 陸委會

延伸閱讀

翻船案陸方稱「後果民進黨負責」 陳建仁、管碧玲回應

陸船翻覆案談判破裂！陸方稱「後果民進黨負責」 海巡署回應

影／陸方拒收10萬人民幣撫慰金？海巡署分署長：家屬希望透過紅會轉交

影／等不到道歉！陸方家屬失望返陸 團長李朝暉：後果由民進黨當局負責

相關新聞

無共識！控海巡扭曲事實 陸代表返陸

大陸漁船在金門海域翻覆兩死案，兩岸代表十五場協商談判仍未達共識；陸方代表前天緊盯海委會及海巡署官員在立法院專題報告及答詢...

新聞眼／翻船案難善了 我面子裡子雙輸

大陸漁船在金門海域翻覆事件，兩岸代表馬拉松式協商後仍然破局，下一步怎麼走？牽動兩岸敏感神經。民進黨政府無力善後，將海上漁...

影／陸船翻覆案談判破裂…全因這行字 陸方家屬拒收海巡慰問金

陸船翻覆案談判破裂，陸方家屬今天下午搭小三通船班先行返陸，海巡署在殯儀館致贈慰問金時，家屬拒收，表示要透過金門紅十字會，...

成立調閱小組違憲？ 黃國昌：荒謬

陸船翻覆事件真相未明，在野黨立委前天提案成立調閱小組；民進黨立院黨團書記長吳思瑤質疑，偵辦中案件，立院不得調閱相關罪證，...

海巡署：影像是指雷達軌跡

大陸漁船翻覆二死事件，立法院內政委員會前天安排海委會與陸委會專題報告，海巡署長周美伍答覆民進黨立委蘇巧慧質詢時表示，「我...

怕被誤解接受和解…海巡贈慰問金 家屬拒收

大陸漁船在金門海域翻覆兩死案談判破裂，陸方家屬及代表昨集體返陸，海巡署金馬澎分署長陳泗川欲贈兩名罹難者家屬各十萬元人民幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。