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無共識！控海巡扭曲事實 陸代表返陸

聯合報／ 記者蔡家蓁王勇超林縉明翁至成／連線報導
大陸漁船在金門海域翻覆造成兩名漁民死亡，家屬昨要搭船返回大陸前，先到金門殯儀館向死者上香，一度掩面痛哭。記者蔡家蓁／攝影
大陸漁船在金門海域翻覆造成兩名漁民死亡，家屬昨要搭船返回大陸前，先到金門殯儀館向死者上香，一度掩面痛哭。記者蔡家蓁／攝影

大陸漁船在金門海域翻覆兩死案，兩岸代表十五場協商談判仍未達共識；陸方代表前天緊盯海委會海巡署官員在立法院專題報告及答詢後，昨以「不能接受海巡署扭曲事實，對基本事實都不承認」等理由，離開金門返回大陸。雙方是否再談？陸方代表、晉江紅十字會高級顧問李朝暉表示，門是敞開的，但絕不會放棄追求真相及追究責任。

陸方代表提出海巡署說法矛盾、謊話連篇、未提供案發影像、一天只給一簽證造成談判阻礙等協商破裂等爭點，強調陸方沒要求海巡人員到中國大陸訊問。海委會及海巡署表示，陸方堅持提出不符合我方法律制度的要求，使雙方無法達成共識，我方非常遺憾，會持續保持最大誠意與開放態度，期待早日化解歧見，共同解決問題。

行政院長陳建仁昨在立院答詢表示，此事件要由檢察官偵查釐清，調查結果若有錯，該道歉就道歉，該賠償就賠償，但要等調查結果出爐後再做決定。

十五場會議 談判仍破局

漁船翻覆造成兩死意外事件發生後，李朝暉等人陪罹難者家屬到金門，與我海巡署組成的談判團隊協商善後事宜，雙方舉行十五場會議仍破局。海巡署官員前天飛回台灣到立法院備詢，外界原預估昨天會飛回金門繼續談，但陸方代表昨天中午突然到殯儀館向兩名罹難漁民上香告別後，搭下午二時小三通船班返回大陸。

「我們在金門很多天，台方卻沒有人承擔責任，連一句最簡單的道歉都沒有，心裡很難過。」罹難漁民于青松的姐夫于德斌在殯儀館受訪時數度掩面痛哭失聲，他說這次沒能帶回親人遺體，心裡很悲傷。

陸稱感覺往政治操控引導

晉江紅十字會秘書長曹榮山說，家屬要求很簡單，就是「要真相、要道歉、要追責、要賠償」，但卻感覺海巡署「歪曲事實」，從一開始說「蛇行拒檢、自行翻覆」，到改口甩尾撞船，接著又說多次碰撞，最後把撞船全部否定，感覺有意把這事往政治操控來引導，這是家屬最不想看到的。

家屬：由民進黨當局負責

李朝暉代表家屬受訪表示，台灣方面言詞前後矛盾，否認事實、謊話連篇，在台灣民意機構繼續出爾反爾、歪曲事實，為推卸責任極力辯解；台方協商人員三月三日離開金門至今沒返回，毫無音信，充分表明民進黨當局沒有誠意解決問題，家屬沒有必要繼續留在金門，「造成的後果由民進黨當局負責」。

「我們一直要求錄影錄像，他們都說沒有，但海巡署長周美伍在立法院回覆『有些東西』。」李朝暉認為，有就應該提供出來，家屬核心訴求是追求真相，盡快公布真相是談判解決問題的前提，這麼長時間都沒談下來，主要是台方對基本事實都不承認。

李朝暉認為台方根本沒誠意談，家屬過來的證件是一天一簽，讓家屬們每天要請專人跑簽證，擺明設各種障礙，阻礙談判進度。他並澄清並未要求台灣海巡人員到中國大陸接受訊問，只是要求海巡署涉案四人要跟家屬當面說明情況。

「賠償金還沒談定，但我們感受到金門各界的善意。」李朝暉表示，到外面散步遇到民眾，不少人跟他們說「辛苦了」；他認為金門民眾對兩岸一家親理念非常深，此事不會影響兩地情誼，他擔心台方處理方式會把金門百姓牽涉其中，影響百姓利益。

陸船翻覆案爭點 製表／蔡家蓁、王勇超
陸船翻覆案爭點 製表／蔡家蓁、王勇超

兩岸關係 民進黨 海委會 海巡署 行政院 金廈海域

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