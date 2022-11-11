週末上菜／快手營養簡餐 低脂「菇菇親子丼」

親子丼大部份會用帶皮雞腿肉來做，皮下油脂被爐火逼出來後，香氣豐足; 如果想吃親子丼，但希望減少一些油脂攝取，可以試試用雞胸肉片來做。拿雞胸肉片來做的好處是，一樣有雞肉入口的飽足感，同時因為薄片的關係，烹調起來會更輕鬆，只需要更短的時間就能煮熟。





材料：

味醂20ml

醬油20ml

高湯90ml，如沒有可以用水代替

洋蔥1/2顆，切絲

蔥2根，蔥白切段，蔥綠切蔥花

雪白菇或任何其他菇類，一拳頭大份量

雞胸肉片280公克

雞蛋2顆





作法：

1. 將味醂、醬油和高湯混合成醬汁備用。

2. 炒鍋內放油，將洋蔥、蔥白炒香。

3. 接著放入菇菇續炒，炒至菇表面上了一層金黃色為止。

4. 將步驟1.的醬汁倒進鍋裡。

5. 雞胸肉不要重疊，一片片平放入鍋。

6. 雞蛋在碗裡稍微打散，不需要打的非常均勻，之後凝固後蛋白、蛋黃顏色才會明顯。

7. 雞蛋緩緩倒入鍋裡。如喜歡雞蛋全熟，可以蓋上鍋蓋悶煮; 如喜歡半熟蛋，則可不蓋鍋蓋，雞蛋到喜歡的熟度即可起鍋。鋪上飯後，撒上蔥花和七味粉即完成。

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