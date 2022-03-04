週末上菜／十分鐘完成的甜滋味 鍋煮「薄鹽焦糖醬」

前陣子朋友來家裡作客，現做香草冰淇淋招待，結果冰淇淋做好才發現少放了一杯糖，甜度遠遠不夠。

幸好做冰淇淋的細砂糖和鮮奶油都還有剩，當下立馬開爐煮了一鍋焦糖醬來搭，算是有驚無險地化解了危機。

自己在家煮焦糖醬是一個很療癒的過程，看著糖從乳白轉透明，再從淺褐色變成滑順的琥珀色，更別說整室的糖香和煮糖美妙的劈啪聲了。

有一罐焦糖醬常備，除了可以淋在（不夠甜的）冰淇淋上，還可以當鬆餅淋醬、做焦糖瑪其朵、攪進蛋糕糊裡烤焦糖蛋糕，很好運用。





材料：

細砂糖1/2杯

1/8杯水

鮮奶油1/2杯

鹽一撮

香草精適量，可省略





作法：

1. 取一有高度的小湯鍋，倒入砂糖和水，開中大火攪勻，直到砂糖溶化於水中。

2. 砂糖溶化於水中後就停止攪拌，繼續維持中大火，讓糖水保持微微滾的狀態。糖的顏色會從剛開始的乳白、接著轉成透明、再變成淺褐色，最後變成深琥珀色。看到深琥珀色時就要馬上將湯鍋離火，以免繼續煮下去會燒焦。整個過程大約6-7分鐘，過程中如果看糖加熱得過快，請適時調小火力。

3. 離火後立刻將鮮奶油慢慢倒入焦糖內，一邊慢慢倒入一邊攪拌均勻。鮮奶油剛倒入焦糖中的瞬間會有一點噴濺和聲響，請不要驚慌。

4. 接著開小火，將湯鍋放回爐上，攪拌至均勻滑順無結塊即可熄火，約2-3分鐘。

5. 最後加入一撮鹽和香草精（如有用）攪勻即完成。可裝罐冷藏保存1個月。

想知道更多美食DIY分享，請上The Culinary Pair 姊弟煮廚

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」