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零廚藝料理／初學者也會做的食譜：咖椰吐司

台灣廣廈 / 金現淑 著、余映萱 譯
咖椰吐司。圖／台灣廣廈 提供
咖椰吐司。圖／台灣廣廈 提供

烤得熱呼呼的吐司，塗上咖椰醬和冷藏塊狀奶油，就是新加坡超美味的咖椰吐司！咖椰醬是新加坡的代表醬料，用椰子、雞蛋、斑蘭葉（一種散發花香的植物）等製成的醬。可以用半熟的水煮蛋、醬油和白胡椒粉沾咖椰吐司吃，絕對讓你食指大動！

●　超輕鬆食材替代法

咖椰醬→雞蛋＋椰奶＋糖

咖椰醬滋味迷人，十分推薦大家購買。也可以使用替代方法！將2顆雞蛋打散過篩，在篩過的蛋液中加入150g糖、1杯椰奶（200mL）拌勻。小火煮約50分鐘∼1小時，直到醬汁變得濃稠即完成。過程中要不斷攪拌以免結塊、燒焦。

平底鍋預熱後放入薄片吐司。圖／台灣廣廈 提供
平底鍋預熱後放入薄片吐司。圖／台灣廣廈 提供

●　製作方式

時間 10～15分鐘／1份

吐司 2片

咖椰醬 2大匙

冷藏奶油 50g

雞蛋 1顆

醬油 1/2小匙

白胡椒粉（或研磨胡椒粒） 少許

芝麻油 少許

●　TIP

白胡椒粉

黑胡椒是趁果實尚未熟透、呈現綠色時收成後乾燥製成，白胡椒則是去殼後乾燥製成。比起黑胡椒，加入白胡椒能讓食物變得更加爽口。

吐司挑選方法

咖椰吐司的特色是用很薄的吐司製作，建議選購薄片吐司，或是將厚片切半後來製作。

塊狀奶油切成片狀排在吐司上。圖／台灣廣廈 提供
塊狀奶油切成片狀排在吐司上。圖／台灣廣廈 提供

●　製作步驟

1.平底鍋預熱後放入薄片吐司，正反兩面各以中火烤1分30秒，直到表面呈微焦的金黃色（也可以用烤麵包機）。

2.將其中1片烤好的吐司塗上咖椰醬。

3.冷藏塊狀奶油切成0.5cm厚的片狀，排在塗了咖椰醬的吐司上。再把另一片吐司蓋上去。

備註：奶油要切得夠薄，成品才會美味。

4.湯鍋加入3杯水煮滾後放入雞蛋，以中火水煮1分30秒起鍋。

5.拿一個小碗，將蛋剝開放入碗中，倒入醬油、白胡椒粉和芝麻油。可用來沾吐司食用。

【以上摘文選自《初學者的圖解基礎料理》、作者：金現淑、譯者：余映萱、圖文提供：台灣廣廈】

吐司 新加坡 麵包

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