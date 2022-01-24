超美味蔬菜料理／煎山藥三明治、山藥法式鹹薄餅
透過煎烤讓香氣散發出來。山藥的特色是清脆的口感。我喜歡用最直接能夠享受這種口感的調理方式。切法也配合食譜下了一番工夫。
「清脆的山藥與多汁的肉餡十分合拍。甜甜的醬汁也是重點。」
【煎山藥三明治】
● 1人份含270大卡，鹽1.4克
● 材料（容易製作的份量）
山藥 12公分（約250克）
豬絞肉 100克
洋蔥末 1/4顆份
太白粉 2小匙
酒、醬油 各1/2小匙
鹽 2小撮
胡椒 少許
醬油、蠔油 各1/2小匙
砂糖 2小撮
水2大匙
太白粉 適量
油 2小匙
● 做法
1. 山藥洗淨吸乾水分，有鬚根的話，可以用瓦斯爐火直接燒斷。連皮切成1公分寬、12等份的圓片。容器中放入肉餡的材料，用手混合揉捏至出筋，然後分成6等份。
2. 山藥排在砧板上，單面撒上一層薄薄的太白粉，其中6片分別放上1/6份量的肉餡。剩下的山藥則是撒粉的面朝下疊在肉餡上夾住，用手壓緊。
3. 平底鍋加入油，以較弱的中火加熱，擺入步驟2，蓋上鍋蓋，兩面蒸烤各約4分鐘。呈現焦色後盛盤。同一口平底鍋倒入醬汁的材料，以中火加熱，攪拌至濃稠後淋在煎山藥三明治上。
● 肉餡容易散開，所以要用手確實壓緊。
「比馬鈴薯味道清淡一點的鹹薄餅。不用擔心熟不了，短時間就能迅速做好。」
【山藥法式鹹薄餅】
● 1人份含133大卡，鹽0.6克
● 材料（2人份）
山藥 10公分（約200克）
披薩用起司 20克
鹽 1小撮
粗粒黑胡椒 少許
橄欖油 2小匙
● 做法
1. 山藥削皮，切成一半長度，切口朝下置於砧板上。就這樣在切面上用菜刀縱橫切出直立的短絲（這個方法不容易滑掉）。不用泡水。
2. 平底鍋加入橄欖油，以中火加熱，將步驟1散置於鍋中，煎烤3～4分鐘，撒鹽。用盤子蓋住然後翻面，再次入鍋，表面整平。
3. 撒上起司，煎到起司融化將全部材料連成一片。盛盤，撒上粗粒黑胡椒。
【以上摘文選自《四季蔬菜力》、作者：飛田和緒著、徐曉甄譯、圖文提供：朱雀文化出版社】
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