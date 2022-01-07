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週末上菜／快速無負擔、備餐救急好幫手「電鍋蒸蛋」

聯合新聞網 / 姊弟煮廚

越是忙碌的時候，蒸蛋出現在我們家餐桌的機率就會越高。蒸蛋準備起來快速無負擔，放進電鍋裡不用照顧，可以把騰出的雙手拿來準備其他菜。

蒸蛋的雞蛋與水比例，大約是一顆蛋配上100 C.C.的水，不過還是要依照每次購入的雞蛋大小做一些小調整，還有總水量別忘了也要把柴魚醬油一起算進來。

蒸蛋的變化可以很多，如果手邊有玉米或毛豆，可以放進蛋汁裡一起蒸; 想要蒸蛋看起來漂亮有色彩，也可以在蛋蒸到一半的時候，在表面放上蟹肉棒、蛤蜊肉、白果等喜歡的配料。


材料：

雞蛋3顆

柴魚醬油5大匙

香菇1朵，切片


作法：

1. 雞蛋、柴魚醬油+水共300C.C.一起在碗裡打散混勻。

2. 將雞蛋汁用濾網過濾一次，濾掉泡沫和黏液。

3. 碗上覆蓋一層鋁箔紙; 電鍋外鍋倒一杯水，放入碗。

4. 蒸至一半時(約7-8分鐘)，打開電鍋和鋁箔紙，在蒸蛋上方鋪上香菇切片，再續蒸至電鍋跳起即完成。

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