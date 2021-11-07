快訊

一張圖看天氣！入秋最強空氣全台有感 兩階段變天曝光

22歲男疑未申請入山 摔落中橫羊頭山10公尺邊坡無生命跡象

貝殼馬卡龍、少女系生乳酪蛋糕！Funsiamo粉嫩草莓季登場　懶人烘焙全搞定

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／Funsiamo提供
圖／Funsiamo提供

隨著疫情穩定，防疫措施已陸續放寬，主打一站式服務的烘焙品牌Funsiamo也最新祭出戀戀草莓季，讓大家免備料也能輕鬆手作精美馬卡龍、草莓蛋糕送人，親子、情侶或甜點控都能玩得盡興。

Funsiamo 11月份祭出戀戀草莓季。圖／Funsiamo提供
Funsiamo 11月份祭出戀戀草莓季。圖／Funsiamo提供

Funsiamo戀戀草莓季開跑，除了即有的蛋糕、甜點可以動手製作，即日起也有全新選項，像是「莓果朵朵生乳酪」以香酥餅乾為基底，靈魂視覺的粉色草莓慕斯則以頂級義大利馬斯卡彭生乳酪製成，最後用草莓切片裝飾及擠上雪白鮮奶油收尾，甜蜜口感大小朋友都會愛。

莓果朵朵生乳酪難度２顆星，5吋1,180。圖／Funsiamo提供
莓果朵朵生乳酪難度２顆星，5吋1,180。圖／Funsiamo提供
貝芙麗難度４顆星，售價９個1,180。圖／Funsiamo提供
貝芙麗難度４顆星，售價９個1,180。圖／Funsiamo提供

而「貝芙麗」馬卡龍則是猶如貝殼的甜品界精品外觀，夾滿香草與覆盆莓口味的瑞士奶油糖霜，再夾上草莓，酸甜滋味及高顏值最療癒。「草莓圓舞曲」糕體味鬆軟的巧克力戚風蛋糕，隔層抹上頂級鮮奶油及草莓，營造神似裙擺的造型，上方擺滿新鮮草莓及莓果，多層次風味令人一吃就上癮，一律預計花費2小時，空手到訪體驗過程，再帶著絕美成品回家即可。

草莓圓舞曲難度３顆星，6吋980元。圖／Funsiamo提供
草莓圓舞曲難度３顆星，6吋980元。圖／Funsiamo提供

延伸閱讀：

8大「身分證優惠」集合！健保卡後4碼加總爽吃九孔鮑魚

邪教新組合？「香菜芋頭披薩」開賣，陽光皇后加碼10元瑪格麗特比薩、壽星雞翅山

雙11就要買一送一！10+「手搖&美食優惠」　1元超商咖啡&麥當勞冰、人氣奶蓋11元

甜點 DIY

相關新聞

貝殼馬卡龍、少女系生乳酪蛋糕！Funsiamo粉嫩草莓季登場　懶人烘焙全搞定

隨著疫情穩定，防疫措施已陸續放寬，主打一站式服務的烘焙品牌Funsiamo也最新祭出戀戀草莓季，讓大家免備料也能輕鬆手作精美馬卡龍、草莓蛋糕送人，親子、情侶或甜點控都能玩得盡興。 Funsiam

手作料理日常／清爽甘甜的「檸香蛤蜊」　開火6分鐘起鍋真簡單

這道料理非常簡單，從開火到盛盤不到六分鐘就可以完成囉，因為加入了檸檬汁，整體香味會更加清爽也多了一份檸檬的香氣；煮好的檸香蛤蜊在鍋中會有很多汁液，可以另外盛起來煮湯麵會很鮮甜，也算可以一菜兩吃唷，趕快來看看怎麼做吧！

珍煮丹全新「即食珍珠」十月線上限量販售！品牌經典黑糖、古早味紅茶珍珠等5種口味微波、加熱輕鬆享受

珍煮丹推出全新即食珍珠組合，不僅內含品牌經典黑糖及古早紅茶珍珠，更研發出多款必嚐全新口味，如芒果、水蜜桃及優格，提供珍珠控多款風味選擇，賦予珍珠無限獨特味覺享受！

貝蒂做便當／優格咖哩雞便當、辣炒鳳梨牛腱肉

最喜歡五彩繽紛的彩虹飲食組合了， 以黃色、綠色、紅色等全天然食材料理而成的便當菜色， 色香味俱全，總是能令人食指大動。

拿拿摳的厭世甜點店／伴手禮雪Q餅怎麼做？拯救媽媽手藝的零失敗小點

● 人氣YouTuber、甜點師「拿拿摳」分享：

週末上菜／中秋過後柚子妙用 來煮鍋清爽噴香的「柚子雞湯」

煮雞湯很常放的香菇、干貝等等配料這裡都沒有放，只有簡單去腥氣的薑片，讓柚子的清甜可以在雞湯裡綻放。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。