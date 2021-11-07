貝殼馬卡龍、少女系生乳酪蛋糕！Funsiamo粉嫩草莓季登場　懶人烘焙全搞定

隨著疫情穩定，防疫措施已陸續放寬，主打一站式服務的烘焙品牌Funsiamo也最新祭出戀戀草莓季，讓大家免備料也能輕鬆手作精美馬卡龍、草莓蛋糕送人，親子、情侶或甜點控都能玩得盡興。

Funsiamo 11月份祭出戀戀草莓季。圖／Funsiamo提供

Funsiamo戀戀草莓季開跑，除了即有的蛋糕、甜點可以動手製作，即日起也有全新選項，像是「莓果朵朵生乳酪」以香酥餅乾為基底，靈魂視覺的粉色草莓慕斯則以頂級義大利馬斯卡彭生乳酪製成，最後用草莓切片裝飾及擠上雪白鮮奶油收尾，甜蜜口感大小朋友都會愛。

莓果朵朵生乳酪難度２顆星，5吋1,180。圖／Funsiamo提供 貝芙麗難度４顆星，售價９個1,180。圖／Funsiamo提供

而「貝芙麗」馬卡龍則是猶如貝殼的甜品界精品外觀，夾滿香草與覆盆莓口味的瑞士奶油糖霜，再夾上草莓，酸甜滋味及高顏值最療癒。「草莓圓舞曲」糕體味鬆軟的巧克力戚風蛋糕，隔層抹上頂級鮮奶油及草莓，營造神似裙擺的造型，上方擺滿新鮮草莓及莓果，多層次風味令人一吃就上癮，一律預計花費2小時，空手到訪體驗過程，再帶著絕美成品回家即可。

草莓圓舞曲難度３顆星，6吋980元。圖／Funsiamo提供

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