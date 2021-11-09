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週末上菜／拿「雨中珍寶」做開胃菜 「剝皮辣椒涼拌雨來菇」

聯合新聞網 / 姊弟煮廚

最近初次嘗試了一個這輩子從未吃過的食材：雨來菇。顧名思義，通常在下雨過後才會見到雨來菇冒出頭來的蹤跡，它因此得到了一個浪漫的別名：「情人的眼淚」。

雖然叫雨來「菇」，不過它其實屬藻類，而且是陸生藻類，吃起來同木耳一樣爽脆，但浸到滾水中的一瞬卻有大海的氣味撲鼻而來，非常有趣。

聽說雨來菇是恆春半島居民的家常食材，可以拿它來包進餃子、煮湯或炒蛋，如果想吃它的脆彈，則可以做成這裡介紹的涼拌。

加進剝皮辣椒是神來一筆，可以替整道涼菜增添一些辣勁和多層次的香味，甚至剝皮辣椒汁水也可以酌量加進一點。


材料：

雨來菇10公克

醬油膏1又1/2大匙-2大匙

糖1/4小匙

香油1/2小匙

嫩薑約1指節，切絲

紅辣椒1根，切細段

蒜頭2-3粒，切末

剝皮辣椒1根或適量，切段


作法：

1. 將雨來菇放進大碗盆中，倒入約雨來菇5倍的涼開水，浸泡30分鐘至2小時。

2. 取一湯鍋，倒入水煮開，接著將泡開的雨來菇放進滾水中快速川燙20秒，即可撈起備用。

3. 將雨來菇在大碗中和所有配料拌勻，即完成。

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