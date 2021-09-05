只要3樣食材！網美系甜點「紅心火龍果鬆餅」零廚藝料理10分鐘上桌

身為一個專門寫美食跟旅遊的部落客，偶爾動手做菜也是必須的，除了會吃會玩，我真的也會下廚啦！雖然每次跟別人說我會煮飯，總是換得一臉狐疑的反應，但…..我真的是挺愛下廚，煮飯、做甜點對我來說是很療癒的事情。來看看這次端上桌的「紅心火龍果鬆餅」吧！

最近在家的時間比較久，除了工作之外很少外出，開始入手一些廚房器具，光是電烤盤就有兩台、還有漢斯愛的煎烤盤、鴛鴦鍋、攪拌器一組，雖然降為二級警戒，但我們還是盡量不外出，三餐幾乎都自己煮了。疫情關係，造就我的網購功力大增！這次用新入手的德國百靈BRAUN手持式攪拌棒做出網美級甜點，不誇張，10分鐘就可以上桌了。

要準備的器具很簡單：攪拌杯、攪拌軸、打蛋器

要準備的食材：鬆餅粉150g、火龍果肉150g、蛋1顆

很多廚房新手對於做甜點這件事情有恐懼（我一個好朋友，每次做出來都是地獄料理，還常常差點把廚房燒掉）。其實就是多練習就會了，我把做甜點當做一件很療癒的事情，可以完全把工作丟到腦後，專心想著美麗的甜點即將生出來，就越來越喜歡做甜點了。

這次的火龍果鬆餅以美式鬆餅呈現，口感QQ的，可以搭配水果、優格、蜂蜜、冰淇淋，真的很簡單，一起來動手做吧！

紅心火龍果鬆餅，10分鐘上桌

火龍果洗乾淨用剪刀把外皮尖尖的地方剪掉（皮先留著，之後再分享火龍果皮料理喔）。去頭去尾，把蒂頭跟凹陷處都切掉。

火龍果是這家的，超甜、多汁，所以我沒有額外再加糖了。

鬆餅粉150g，家裡有的鬆餅粉都可以使用，我用的是森永鬆餅粉，奶香味很濃郁。火龍果肉切好150g備用。

把火龍果肉放進攪拌杯，用金鐘罩攪拌軸攪成泥狀，大概1分鐘就搞定了。

果泥打好後一定要濾掉渣渣，這樣鬆餅口感會比較好。取100ml火龍果汁備用。

鬆餅粉150g、火龍果汁100ml、蛋1顆，通通放進碗裡。

用打蛋器迅速打到均勻，呈現有小勾角的狀態就可以囉！

加入10ml的水攪拌均勻，這樣鬆餅的口感比較好。（還可以再加10ml橄欖油，煎鬆餅時候比較不容易黏鍋）

可以用平底鍋煎或是家裡有電烤盤就更方便了！直接用6格鬆餅盤就可以煎出大小形狀差不多的鬆餅。

把美麗的粉紅色鬆餅堆疊起來，淋上原味優格、蜂蜜，用火龍果丁、藍莓、脆餅….做裝飾，就完成這道網美級甜點囉！

看完以上的作法，是不是覺得比想像中還要簡單？趕快收藏起來，找個週末假日來做出厲害甜點吧！非常簡單的下午茶鬆餅，零廚藝的你也可以輕鬆上手。

紅心火龍果鬆餅 【主要材料】 鬆餅粉｜150g 火龍果肉｜150g 雞蛋｜1顆 【主要器具】 打蛋器 攪拌器 攪拌杯 【製作時間】 備好材料後，大約10分鐘

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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