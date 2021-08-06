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週末上菜／快速上桌的夏季輕食「墨西哥塔可餅」

聯合新聞網 / 姊弟煮廚

旅居美國時瘋狂愛上墨西哥塔可餅，三不五時就要來一客，一卷塔可餅裡頭蔬菜澱粉蛋白質全包營養十足以外，口味其實很合我們台灣人的胃。

如果所有配料都得從頭開始準備起的話，那當然非常累人，所以這裡分享的是買半完成品，自己再回家簡易加工的省時省力版本。

黑豆不用從生豆泡水開始處理，直接買即食黑豆罐頭即可; 莎莎醬在賣場買一罐很方便，可以不用自己做; 玉米餅在超市冷藏區都有，一是吃不完可以放冷凍儲存，去超市走一趟，回家不用太久就可以吃到塔可餅了。


材料：（4-5人份）

黑豆罐頭（411公克）2罐

市售番茄莎莎醬1杯

孜然1小匙

辣椒粉1/2小匙，不吃辣可省

中型酪梨1/2顆

酸奶或希臘優格1/2杯

檸檬汁1大匙

香菜1杯

玉米餅4-5張

小番茄、羅曼生菜葉等配菜適量


作法：

1. 將黑豆倒進濾網裡，在水龍頭下稍微用水沖洗，將黏稠的黑豆汁液洗掉。

2. 將洗好的黑豆倒進平底鍋裡，再放進番茄莎莎醬、孜然和辣椒粉（如有用），以中小火拌炒均勻，約5-10分鐘，中間不時翻炒一下以防燒焦。起鍋放入碗內備用。

3. 酪梨、酸奶或希臘優格、檸檬汁和香菜放入食物調理機中，攪打至均勻，再用適量鹽和黑胡椒調味，倒出備用。

4. 將玉米餅在平底鍋內加熱後取出，舀上適量黑豆莎莎醬、淋上酪梨酸奶醬，再包入小番茄或生菜等配料，即完成。

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