簡單又好吃！ 紅極一時的電鍋料理DIY 「蕃茄起司燉飯+椒鹽松阪豬」

上週收到老媽給的新鮮大蕃茄，本想著要來煮蕃茄炒蛋，結果一開冰箱看到起司牛奶，忽然想念很久之前曾經紅極一時的電鍋版蕃茄起司燉飯，當時自己跟風煮了幾次，雖然吃起來完全不像燉飯，但是香濃的起司牛奶跟微酸蕃茄真的很搭。偷懶的話，再丟雞腿肉一起下去烹調，燙幾枚花椰菜就是一餐啦！方便又好吃~決定再來挑戰懶人版蕃茄起司燉飯（握拳）

這週冰箱沒雞腿肉但有松阪豬，所以另外煎了椒鹽松阪豬當主食，簡單幾步驟就能快速美味上桌，來看看這兩道料理的食譜跟作法吧～

一、蕃茄起司燉飯

食材（約兩人份）：

▸ 米 1杯

▸ 鮮奶 1杯

▸ 起司 1~2片

▸ 蕃茄 1個

其他食材看家裡冰箱有什麼，像是蘑菇、雞腿肉都可以加，我打開冰箱則是看到了鴻禧菇。

▸ Step 1. 洗米後倒入鮮奶浸泡15分鐘，蕃茄洗淨用刀子劃十字放入，起司則是撕小片狀丟進去。

▸ Step 2. 熱鍋加奶油，無論是蘑菇、雞腿肉、鴻禧菇都可以先煎炒過（雞腿煎出焦香即可不用煮熟）再倒進鍋內，煮出來會比較香，但懶惰沒時間的話可以省略這步驟。

▸ Step 3. 平均灑入約1匙鹽巴，電鍋外鍋加 1.5 杯水按下電源，跳起後悶15分再開蓋。

▸ Step 4. 煮好後將所有食材拌一拌，順便把蕃茄皮挑出來，吃的時候口感會比較好。最後再試試味道，依喜好加鹽、糖、胡椒或義式香料粉調整。

盛碗後就完成啦！記得當時這道被號稱電鍋煮法的燉飯，但畢竟米粒與煮法不同，吃起來還是蕃茄起司拌飯啦~但是濃濃起司奶酸，加上蕃茄微酸提味，味道金架抹賣，就連紅豆薏仁都很捧場的吃了兩碗。作法簡單，白飯吃膩的話可以換換口味～

二、椒鹽松阪豬

食材：

▸ 松阪豬肉 1 塊

▸ 鹽巴 適量

▸ 胡椒 適量

▸ Step 1. 松阪豬肉用廚房紙巾吸乾後，灑入適量的鹽、胡椒抹勻靜置15分鐘。

▸ Step 2. 熱鍋倒油後，將松阪豬肉表面稍微煎過就可以起鍋（不用煮熟），逆紋切成薄片。（沒先煎過不好切片）

▸ Step 3. 將切好後的松阪豬肉片再回鍋煎熟、表面焦香就完成啦！

煎好的松阪豬肉質紮實、Q彈帶脆，超級涮嘴的，這盤上桌我才吃到一片就被清盤了，應該要再多煎一些的啊啊啊～

自從因疫情減少外食以後，很需要可以快速上桌的料理啊～像這兩道菜，一回家我先備料丟電鍋煮後，接著同時開兩鍋，一鍋煎松阪豬、另一鍋煮水燙花椰菜，不用多久就可以開飯了，方便又好吃！

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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