超簡單食譜！零失敗「古早味雞蛋餅乾」適合親子DIY，免奶油就能完成
udn走跳美食／YUKI
這次要跟大家分享的餅乾DIY真的是最古早味的雞蛋餅乾，材料只要麵粉、糖、雞蛋，連奶油都沒有哦！小朋友都超愛的，我們一做完就吃光光啦！材料簡單、作法簡單，親子DIY零失敗，一起來做看看吧！
雞蛋餅乾／製作影片
▲打發雞蛋需要用電動攪拌機，打發好輕鬆，這款餅乾沒有加奶油，要靠雞蛋打發口感才會好。
雞蛋餅乾／食譜
雞蛋餅乾 食材》
全蛋 1顆
蛋黃 1個
低筋麵粉 85g
糖粉 40g
▲材料超簡單，完全不用油或奶油哦！
▲準備好電動攪拌機，才能打發雞蛋哦！
▲我是用的是伊萊克斯手持電動攪拌機，搭配OXO不鏽鋼止滑攪拌盆2.8L。
▲這個電動攪拌機超好用，現在還有團購優惠哦！訂單中有購買伊萊克斯手持電動攪拌機，即可享有免運！價格比網路平台划算許多～
雞蛋餅乾／作法
雞蛋餅乾 步驟》
- 烤箱上下火140度預熱
- 全蛋+蛋黃+糖粉，用電動攪拌機打發（紋路緩慢消失的程度）
- 加入過篩麵粉，輕柔的用刮刀拌均勻
- 麵糊裝入擠花袋中，尖角剪掉，在烤盤上擠出小圓球狀（直徑約1.5cm）
- 烤箱上下火140度，烤烘15分鐘左右
▲攪拌麵粉的時候要輕柔，不要拌出筋了，拌好會是黏黏糊糊的狀態。
▲沒有擠花袋可用一般耐熱袋取代。
▲擠出麵糊不要太大，小小的烤好才會酥脆。
▲烘烤時間會受烤箱火力影響，烤10分鐘左右就要看一下、顧一下，免得烤過頭。
▲烤好放涼才會脆。
▲沒有加奶油的餅乾，當天口感最好，放隔天會回軟。
▲如果用打蛋器，很難將全蛋打發哦！還是需要用到電動攪拌機。
▲打發到紋路緩慢消失的程度就可以了。
▲攪拌麵粉的時候要輕柔，不要拌出筋了，拌好會是黏黏糊糊的狀態。
▲沒有擠花袋可用一般耐熱袋取代。
▲烤盤要舖烘焙紙。
▲擠出麵糊不要太大，小小的烤好才會酥脆（直徑約1.5公分）。
▲我家的烤箱不大，我出動了一般烤箱和阿拉丁烤箱同時烤2盤，不然怕剩下的麵糊會消泡，沒想到阿拉丁烤箱也烤的超美！
▲烘烤時間會受烤箱火力影響，烤10分鐘左右就要看一下、顧一下，免得烤過頭。
▲烤好放涼才會脆。
▲味道很單純，蛋香很濃，不只小孩喜歡，長輩也喜歡。
▲不過這款雞蛋餅乾沒有加奶油，當天口感最好，放隔天會變軟一點。
▲另推薦這款「奶油曲奇餅乾」如果沒有電動攪拌機，也可以用打蛋器操作的！
文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言