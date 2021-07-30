快訊

日本東京和沖繩延長緊急事態至8月31日 追加首都圈3縣和大阪

指考考題跟上新冠肺炎 疫情時事題一次看

超簡單食譜！零失敗「古早味雞蛋餅乾」適合親子DIY，免奶油就能完成

YUKI'S LIFE / 文、圖／YUKI

udn走跳美食／YUKI

這次要跟大家分享的餅乾DIY真的是最古早味的雞蛋餅乾，材料只要麵粉、糖、雞蛋，連奶油都沒有哦！小朋友都超愛的，我們一做完就吃光光啦！材料簡單、作法簡單，親子DIY零失敗，一起來做看看吧！

雞蛋餅乾／製作影片

▲打發雞蛋需要用電動攪拌機，打發好輕鬆，這款餅乾沒有加奶油，要靠雞蛋打發口感才會好。

雞蛋餅乾／食譜

雞蛋餅乾 食材》

全蛋 1顆

蛋黃 1個

低筋麵粉 85g

糖粉 40g

▲材料超簡單，完全不用油或奶油哦！

▲準備好電動攪拌機，才能打發雞蛋哦！

▲我是用的是伊萊克斯手持電動攪拌機，搭配OXO不鏽鋼止滑攪拌盆2.8L。

▲這個電動攪拌機超好用，現在還有團購優惠哦！訂單中有購買伊萊克斯手持電動攪拌機，即可享有免運！價格比網路平台划算許多～

雞蛋餅乾／作法

雞蛋餅乾 步驟》

  1. 烤箱上下火140度預熱

  2. 全蛋+蛋黃+糖粉，用電動攪拌機打發（紋路緩慢消失的程度）

  3. 加入過篩麵粉，輕柔的用刮刀拌均勻

  4. 麵糊裝入擠花袋中，尖角剪掉，在烤盤上擠出小圓球狀（直徑約1.5cm）

  5. 烤箱上下火140度，烤烘15分鐘左右

▲攪拌麵粉的時候要輕柔，不要拌出筋了，拌好會是黏黏糊糊的狀態。

▲沒有擠花袋可用一般耐熱袋取代。

▲擠出麵糊不要太大，小小的烤好才會酥脆。

▲烘烤時間會受烤箱火力影響，烤10分鐘左右就要看一下、顧一下，免得烤過頭。

▲烤好放涼才會脆。

▲沒有加奶油的餅乾，當天口感最好，放隔天會回軟。

▲如果用打蛋器，很難將全蛋打發哦！還是需要用到電動攪拌機。

▲打發到紋路緩慢消失的程度就可以了。

▲攪拌麵粉的時候要輕柔，不要拌出筋了，拌好會是黏黏糊糊的狀態。

▲沒有擠花袋可用一般耐熱袋取代。

▲烤盤要舖烘焙紙。

▲擠出麵糊不要太大，小小的烤好才會酥脆（直徑約1.5公分）。

▲我家的烤箱不大，我出動了一般烤箱和阿拉丁烤箱同時烤2盤，不然怕剩下的麵糊會消泡，沒想到阿拉丁烤箱也烤的超美！

▲烘烤時間會受烤箱火力影響，烤10分鐘左右就要看一下、顧一下，免得烤過頭。

▲烤好放涼才會脆。

▲味道很單純，蛋香很濃，不只小孩喜歡，長輩也喜歡。

▲不過這款雞蛋餅乾沒有加奶油，當天口感最好，放隔天會變軟一點。

▲另推薦這款「奶油曲奇餅乾」如果沒有電動攪拌機，也可以用打蛋器操作的！

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

蛋餅 DIY 古早味

相關新聞

超簡單食譜！零失敗「古早味雞蛋餅乾」適合親子DIY，免奶油就能完成

udn走跳美食／YUKI 這次要跟大家分享的餅乾DIY真的是最古早味的雞蛋餅乾，材料只要麵粉、糖、雞蛋，連奶油都沒有哦！小朋友都超愛的，我們一做完就吃光光啦！材料簡單、作法簡單，親子DIY零失敗

2樣食材就搞定！詹姆士牌「姆士流蔥雞湯」　簡單好煮又暖身

udn走跳美食／涼子是也 上週小薏仁可能是睡覺吹冷氣還踢被的關係，有一點流鼻水，沒有嚴重到需要看醫生吃藥但也蠻心疼的，忽然想起之前超紅的詹姆士「姆士流蔥雞湯」，很適合感冒病人暖暖身補充體力，於是

超萌百變造型波蘿／IG爆紅 日本巧手媽的繽紛波蘿麵包

誰說菠蘿麵包就只有單色格紋款？一位擁有超強手藝的日本媽媽花田惠理子（花田えりこ)，巧妙研發出不同形狀色彩，驚奇可愛的造型...

手作料理日常／2樣食材搞定！「OREO奶油甜點罐」香濃甜點居家做

OREO餅乾是非常經典的甜餅乾，它的廣告詞應該非常多人都印象深刻吧，坊間也有許多不同的變化型，OREO冰淇淋、OREO起士蛋糕、OREO蛋糕等，今天就來跟大家分享一樣是用OREO來做的甜點哦。

只要22元銅板價＋10分鐘！全聯「義大利麵」調理包打造滿滿儀式感，零廚藝也不NG

udn走跳美食／大馬老咩吃台灣 全聯 | 聯夏義大利麵調理包 今天來教大家10分鐘內煮出50元內義大利麵！看到有Youtuber大推這個調理包，而且價格蠻便宜的 來開箱看看。重

超繽紛「珍珠鮮奶」！ 親子同樂DIY黑糖珍珠、七彩珍珠，想要什麼顏色都難不倒

udn走跳美食／薇琪 自從防疫宅在家，我試過好幾次自製珍珠粉圓，有時成功有時失敗⋯⋯到目前總過試過八次，成功五次，失敗三次！！成功了黑糖珍珠、芝麻珍珠、葡萄珍珠、火龍果珍珠跟白玉珍珠共五種顏色。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。