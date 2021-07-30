超簡單食譜！零失敗「古早味雞蛋餅乾」適合親子DIY，免奶油就能完成

這次要跟大家分享的餅乾DIY真的是最古早味的雞蛋餅乾，材料只要麵粉、糖、雞蛋，連奶油都沒有哦！小朋友都超愛的，我們一做完就吃光光啦！材料簡單、作法簡單，親子DIY零失敗，一起來做看看吧！

雞蛋餅乾／製作影片

▲打發雞蛋需要用電動攪拌機，打發好輕鬆，這款餅乾沒有加奶油，要靠雞蛋打發口感才會好。

雞蛋餅乾／食譜

雞蛋餅乾 食材》

全蛋 1顆

蛋黃 1個

低筋麵粉 85g

糖粉 40g

▲材料超簡單，完全不用油或奶油哦！

▲準備好電動攪拌機，才能打發雞蛋哦！

▲我是用的是伊萊克斯手持電動攪拌機，搭配OXO不鏽鋼止滑攪拌盆2.8L。

▲這個電動攪拌機超好用，現在還有團購優惠哦！訂單中有購買伊萊克斯手持電動攪拌機，即可享有免運！價格比網路平台划算許多～

雞蛋餅乾／作法

雞蛋餅乾 步驟》

烤箱上下火140度預熱 全蛋+蛋黃+糖粉，用電動攪拌機打發（紋路緩慢消失的程度） 加入過篩麵粉，輕柔的用刮刀拌均勻 麵糊裝入擠花袋中，尖角剪掉，在烤盤上擠出小圓球狀（直徑約1.5cm） 烤箱上下火140度，烤烘15分鐘左右

▲攪拌麵粉的時候要輕柔，不要拌出筋了，拌好會是黏黏糊糊的狀態。

▲沒有擠花袋可用一般耐熱袋取代。

▲擠出麵糊不要太大，小小的烤好才會酥脆。

▲烘烤時間會受烤箱火力影響，烤10分鐘左右就要看一下、顧一下，免得烤過頭。

▲烤好放涼才會脆。

▲沒有加奶油的餅乾，當天口感最好，放隔天會回軟。

▲如果用打蛋器，很難將全蛋打發哦！還是需要用到電動攪拌機。

▲打發到紋路緩慢消失的程度就可以了。

▲攪拌麵粉的時候要輕柔，不要拌出筋了，拌好會是黏黏糊糊的狀態。

▲沒有擠花袋可用一般耐熱袋取代。

▲烤盤要舖烘焙紙。

▲擠出麵糊不要太大，小小的烤好才會酥脆（直徑約1.5公分）。

▲我家的烤箱不大，我出動了一般烤箱和阿拉丁烤箱同時烤2盤，不然怕剩下的麵糊會消泡，沒想到阿拉丁烤箱也烤的超美！

▲烘烤時間會受烤箱火力影響，烤10分鐘左右就要看一下、顧一下，免得烤過頭。

▲烤好放涼才會脆。

▲味道很單純，蛋香很濃，不只小孩喜歡，長輩也喜歡。

▲不過這款雞蛋餅乾沒有加奶油，當天口感最好，放隔天會變軟一點。

▲另推薦這款「奶油曲奇餅乾」如果沒有電動攪拌機，也可以用打蛋器操作的！

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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