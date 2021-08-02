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華麗外表「珍珠糖泡芙」簡單作法！不必打發、1小時就能完成

YUKI'S LIFE / 文、圖／YUKI

udn走跳美食／YUKI

簡單食譜這次要分享「珍珠糖泡芙作法」看起來華麗的小泡芙來自法國～步驟不難，材料也很簡單，完全不需要打發的過程，讓大家可輕鬆1小時內完成。

很多人會問珍珠糖哪裡買，這在烘焙材料店或蝦皮都買的到，如果真的沒有珍珠糖也可做砂糖口味，用砂糖取代表面的珍珠糖來試試喲～

珍珠糖泡芙／製作影片

珍珠糖泡芙／食譜

珍珠糖泡芙 材料》

水 160g

無鹽奶油 80g

低筋麵粉 85g

雞蛋 3顆

珍珠糖 適量

▲水也可以用牛奶取代

▲若不想加珍珠糖，也可以不加，吃起來就是蛋香味的無糖原味泡芙（口感偏軟）

▲也可發揮創意灑上杏仁角或砂糖來取代珍珠糖

珍珠糖泡芙／作法

珍珠糖泡芙 步驟》

  1. 烤箱以200度預熱

  2. 鍋中放水加入奶油，以小火加熱至煮沸，並且奶油融化的狀態後關火/li>

  3. 加入過篩低筋麵粉，以打蛋器快速攪拌均勻

  4. 麵糊放到稍微降溫後，分3次加入蛋液，每一次以打蛋器快速攪拌均勻，最後麵糊是滑順的狀態/li>

  5. 麵糊放入擠花袋中(平口花嘴)，在烤盤上擠出小圓(直徑約3cm)

  6. 灑上珍珠糖，讓糖粒黏在泡芙表面/li>

  7. 放入烤箱下層，200度烘烤約16~20分鐘左右

▲加入低筋麵粉攪拌的步驟，不要攪太久，以免出筋

▲麵糊稍微降溫再加蛋液進去，不然蛋會被燙熟

▲務必分3次加入蛋液，每一次都要快速攪拌均勻才能再加下一次

▲良好的麵糊狀態是有點流動的狀態

▲如果沒有珍珠糖可以不加，吃起來就是原味泡芙(口感偏軟)

▲泡芙如果擠的比較小顆，會比較快熟，擠的比較大顆，或許就要烤比較久哦～

▲務必分3次加入蛋液，每一次都要快速攪拌均勻才能再加下一次

▲良好的麵糊狀態是有點流動的狀態

▲小孩很愛擠泡芙的步驟滿，擠個幾顆之後，就會抓到訣竅了，或是看我的影片，就大概知道怎麼擠。

▲放入烤箱下層去烘烤，才不會造成表面太快上色或焦掉，而底下還沒有熟的狀態。

▲切記烤泡芙中途不能打開烤箱，泡芙會澎不起來（我第一爐就有點消風了）

▲這次用新的烤箱來烤珍珠糖小泡芙。

▲如果沒有下底層烤，有可能上層已經熟了，但底下還沒熟，出爐後會消風。

我的第二爐就完美多了！珍珠糖小泡芙圓圓的好可愛。

▲珍珠糖小泡芙最佳賞味期是新鮮出爐的時候，它的口感其實是在吃脆脆的珍珠糖粒，加上泡芙本身的蛋香和空氣感的軟軟口感喲～放到隔天的話，建議再回烤一下比較好吃。

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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泡芙 法國 DIY

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