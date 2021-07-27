只要22元銅板價＋10分鐘！全聯「義大利麵」調理包打造滿滿儀式感，零廚藝也不NG
udn走跳美食／大馬老咩吃台灣
全聯 | 聯夏義大利麵調理包
今天來教大家10分鐘內煮出50元內義大利麵！看到有Youtuber大推這個調理包，而且價格蠻便宜的 來開箱看看。重點是最近超難買，老咩跑了五家全聯才收集完整！
✔️是放在常溫義大利麵區喔！（圖片的番茄和花椰菜是自己加的喔）
🌼#拿坡里番茄肉醬 $22
/ 🌝🌝🌝🌝🌚 4.0
它的肉醬味比較重，我個人比較喜歡番茄味重的。吃起來是一般好吃的肉醬，微微番茄香，優點就是夠便宜又方便。後來發現加起司片進調理包攪拌，整個非常可以！自己稍微加工就比很多店在賣的好吃了！
🌼#摩納哥海鮮 $22
/ 🌝🌝🌝🌝🌚 4.0
成分有花枝條、蛤蜊、洋菇片等，這款的海鮮味蠻重的！但不會到腥，喜歡海鮮的朋友一定會喜歡。味道也很夠，不用自己再調味，不過加了起司片一樣會上天堂~~~~
✔️覺得兩款都算不錯吃！以22元來說CP值很高，而且很方便，自己再加料就是滿滿儀式感的一餐，還會有滿滿的成就感呢！不用擔心困難，手殘也煮得出來！因為醬料不用下鍋，所以煮完不會有很重的味道！超適合租房子的朋友♥，推薦給大家，有到全聯可以碰碰運氣♥
以下是老咩懶人煮義大利麵做法
！！（非懶人不要學）！！
材料：橄欖油、鹽、義大利麵100g、醬料包
①先煮義大利麵，加少許鹽和橄欖油
②大概5-10分鐘就可以撈起來(看你吃多硬)
③倒一點橄欖油拌麵，避免麵結塊
④直接用煮義大利麵的水燙醬料包（懶人做法醬料包會油油的喔）
⑤醬料包我自己燙3分鐘就差不多了
⑥倒出來~完成
可以自己加起司、義大利香料、起司粉或有的沒的發揮創意喔！成功失敗都可以tag我唷～
文章來源：老咩吃台灣的部落格 IG：老咩吃台灣@oldgirl.mytw.foodie
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