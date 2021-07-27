快訊

鄭州水災代表「海綿城市破功」？專家：這是假議題

東奧桌球／陳思羽直落4擊退美國選手 晉級女單16強

只要22元銅板價＋10分鐘！全聯「義大利麵」調理包打造滿滿儀式感，零廚藝也不NG

老咩吃台灣的部落格 / 文、圖／大馬老咩吃台灣

udn走跳美食／大馬老咩吃台灣

全聯 | 聯夏義大利麵調理包

今天來教大家10分鐘內煮出50元內義大利麵！看到有Youtuber大推這個調理包，而且價格蠻便宜的 來開箱看看。重點是最近超難買，老咩跑了五家全聯才收集完整！

✔️是放在常溫義大利麵區喔！（圖片的番茄和花椰菜是自己加的喔）

🌼#拿坡里番茄肉醬 $22

/ 🌝🌝🌝🌝🌚 4.0

它的肉醬味比較重，我個人比較喜歡番茄味重的。吃起來是一般好吃的肉醬，微微番茄香，優點就是夠便宜又方便。後來發現加起司片進調理包攪拌，整個非常可以！自己稍微加工就比很多店在賣的好吃了！

🌼#摩納哥海鮮 $22

/ 🌝🌝🌝🌝🌚 4.0

成分有花枝條、蛤蜊、洋菇片等，這款的海鮮味蠻重的！但不會到腥，喜歡海鮮的朋友一定會喜歡。味道也很夠，不用自己再調味，不過加了起司片一樣會上天堂~~~~

✔️覺得兩款都算不錯吃！以22元來說CP值很高，而且很方便，自己再加料就是滿滿儀式感的一餐，還會有滿滿的成就感呢！不用擔心困難，手殘也煮得出來！因為醬料不用下鍋，所以煮完不會有很重的味道！超適合租房子的朋友♥，推薦給大家，有到全聯可以碰碰運氣♥

以下是老咩懶人煮義大利麵做法

！！（非懶人不要學）！！

材料：橄欖油、鹽、義大利麵100g、醬料包

①先煮義大利麵，加少許鹽和橄欖油

②大概5-10分鐘就可以撈起來(看你吃多硬)

③倒一點橄欖油拌麵，避免麵結塊

④直接用煮義大利麵的水燙醬料包（懶人做法醬料包會油油的喔）

⑤醬料包我自己燙3分鐘就差不多了

⑥倒出來~完成

可以自己加起司、義大利香料、起司粉或有的沒的發揮創意喔！成功失敗都可以tag我唷～

文章來源：老咩吃台灣的部落格 IG老咩吃台灣@oldgirl.mytw.foodie

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

海鮮 CP值 拿坡里 IG 義大利麵

相關新聞

只要22元銅板價＋10分鐘！全聯「義大利麵」調理包打造滿滿儀式感，零廚藝也不NG

udn走跳美食／大馬老咩吃台灣 全聯 | 聯夏義大利麵調理包 今天來教大家10分鐘內煮出50元內義大利麵！看到有Youtuber大推這個調理包，而且價格蠻便宜的 來開箱看看。重

超繽紛「珍珠鮮奶」！ 親子同樂DIY黑糖珍珠、七彩珍珠，想要什麼顏色都難不倒

udn走跳美食／薇琪 自從防疫宅在家，我試過好幾次自製珍珠粉圓，有時成功有時失敗⋯⋯到目前總過試過八次，成功五次，失敗三次！！成功了黑糖珍珠、芝麻珍珠、葡萄珍珠、火龍果珍珠跟白玉珍珠共五種顏色。

在家輕鬆自製「白糖粿」！香甜Q軟的古早味點心，熱熱吃最美味

udn走跳美食／螞蟻 古早味白糖粿。白糖粿輕鬆就能在家裡製作，材料相當簡單，一般超市都可以買的到，忽然想吃熱呼呼的現炸白糖粿，家附近幾乎沒有攤子販售，所以自己燃起製作的念頭，除了花生、芝麻經

微解封後自煮生活／網友上菜：鮮蚵大腸麵線、肉桂捲

網路人氣社團的料理達人們聯手上菜，如何巧妙利用鑄鐵鍋的特性，從夜市的麵線到香甜的肉桂捲都難不倒，在家就可以輕鬆完成，作法...

微解封後自煮生活／晚餐一鍋就搞定：微豪華 海鮮蒸鍋

編按：隨著微解封，許多人趕通勤上下班的生活再次啟動，怕忙到沒時間準備晚餐嗎？那就把材料切一切，全部放到一個鍋子裡面，美味...

新手快速上手！ 「紅酒燉牛肉」簡化電鍋版食譜 經典又好吃

udn走跳美食／涼子是也 家裡有瓶親戚給的紅酒一直沒開，我在翻冰箱想菜單的時候，突然回頭問VC說：「你想吃紅酒燉牛肉嗎？」這傢伙面不改色淡淡回應：「這麼高級的菜色你會煮嗎？」 哼！兩個月以

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。