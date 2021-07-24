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在家輕鬆自製「白糖粿」！香甜Q軟的古早味點心，熱熱吃最美味

螞蟻幫的櫥櫃 / 文、圖／螞蟻

udn走跳美食／螞蟻

古早味白糖粿。白糖粿輕鬆就能在家裡製作，材料相當簡單，一般超市都可以買的到，忽然想吃熱呼呼的現炸白糖粿，家附近幾乎沒有攤子販售，所以自己燃起製作的念頭，除了花生、芝麻經典口味，還可以沾上煉乳，或者新奇吃法搭配草莓粉、抹茶粉，變成彩色口味的白糖粿。

前陣子一直想做白糖粿但苦於我買不到花生粉，又懶得一早排起床到市場購買，直到某天逛了省$超市才看到貨架上終於補上了某品牌的花生粉，還是夾鏈式的包裝，沒吃完封起來即可，糖粉在超市也能買的到，只要輕鬆三種食材就能製作傳統味的好吃白糖粿。

白糖粿食譜

糯米粉250g

糖粉80g

水200ml

（花生粉、芝麻粉、煉乳）依照個人喜愛口味撒上沾取

糯米粉250g、糖粉80g、水200ml混和一起，攪拌至有點半流動的狀態。

如上圖照片這樣，有點固態又有點液態。

熱油鍋，若是不確定溫度可以先丟一小塊下去試油溫。

我將糯米糰搓成小圓球拉長進油鍋油炸，不要炸的太大片或者太粗，吃起來會像炸甜粿，因為第一次我就炸失敗了（笑）。

如上圖照片細長條，膨脹油炸至金黃色帶點酥脆視覺，怕太油記得炸起來可先放置廚房紙巾吸油。（上圖示我吸油過）

撒上花生粉，這是調和過的花生粉裏頭已經有加入糖粉，最好是每一根都沾上，我忘記了。

熱呼呼現炸的白糖粿相當Q軟，花生粉很香又帶著甜味，會讓人一口接著一口。

另外我還搭了煉乳，覺得加煉乳更好吃，當然我只吃兩三根，其它都是螞蟻爸吃光了（大笑），有興趣的朋友不妨在家試做看看喔，油炸時注意安全就好。

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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古早味 抹茶 走跳美食

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