超繽紛「珍珠鮮奶」！ 親子同樂DIY黑糖珍珠、七彩珍珠，想要什麼顏色都難不倒

自從防疫宅在家，我試過好幾次自製珍珠粉圓，有時成功有時失敗⋯⋯到目前總過試過八次，成功五次，失敗三次！！成功了黑糖珍珠、芝麻珍珠、葡萄珍珠、火龍果珍珠跟白玉珍珠共五種顏色。本篇是我的珍珠血淚史，以及繽紛珍珠大集合！！！

黑糖珍珠的戰績是三戰一勝二敗。

芝麻珍珠的戰績是兩戰一勝一敗。

而葡萄珍珠、火龍果珍珠跟白玉珍珠則是三戰三勝。

我把結論提到最前面來：

一、不管是哪種口味的"水"，一定要大滾，然後馬上沖進去樹薯粉裡；

二、水份不要太多，但萬一水加太多的話，就補樹薯粉去中和；

三、從頭到尾都只能用樹薯粉，過程中怕沾黏也只能加樹薯粉去防止；

四、煮完粉圓一定要悶五至十五分鐘，一定要悶。

上述重點有做到，就能得到完美的珍珠了！！！

因為太喜歡芝麻，所以即使前面失敗過一次還是想再來試試看。

芝麻粉：水：樹薯粉 的比例依舊是40g：65g：100cc，但因為怕芝麻粉不夠甜，所以我換了5g的砂糖進去。

揉芝麻珍珠的過程不贅述，重點就是煮芝麻水時一定要在大滾的狀態沖進樹薯粉裡，揉完珍珠準備要下鍋煮了！

煮的過程很像是把小石頭丟進鍋裡一樣，雖然我難免懷疑真的會成功嗎？！但⋯蛻變的過程總是艱辛的，我們要有耐心！！

珍珠下鍋後，過一下子就會慢慢一顆一顆浮上來。

浮上來後就要轉為小火，然後蓋上鍋蓋，悶煮10~15分鐘，時間的長短取決於珍珠的大小顆，如果覺得這次揉的珍珠好像比較大顆，那就煮久一點。

煮過的珍珠表面會變得微微透明，但中心感覺還是混沌色的，這時一定要蓋上鍋蓋悶10~15分鐘，時間長短一樣取決於珍珠大小，然後就可以得到一碗黑到發亮的芝麻珍珠了！！

從鍋裡舀起後我會在碗裡加一點砂糖，防沾黏也讓珍珠可以再蜜一點糖進去。

黑糖珍珠就要配黑糖鮮奶，那芝麻珍珠就要配芝麻鮮奶！！有這個構想後我打算煮芝麻醬，所以我打算將芝麻粉跟水煮在一起，然後才發現其實我有一罐芝麻抹醬啊！！！材料已放入鍋中，那就再多加一匙芝麻抹醬吧。煮到有濃稠感就可以了，把芝麻醬塗在杯子內壁、珍珠再放入、到鮮奶，就有超~好喝的芝麻珍珠鮮奶了。

攪拌均勻後會呈現鐵灰色，芝麻鮮奶加芝麻珍珠，芝麻到底！！！

後來，我又想試不同顏色的珍珠！！利用葡萄皮來煮出天然的紫色，以及利用火龍果肉來做出天然的粉紅色。

葡萄適量，剝皮待用。（葡萄可以吃掉，之後用不到葡萄果肉）

然後開始煮葡萄皮

煮到一半我想說水就還沒變色得很明顯，葡萄皮怎麼都反白了？！靠近一看才發現是連果肉的那一面都朝上了⋯⋯繼續煮就是了。

另一方面，因為我家沒有榨果汁機，所以我把火龍果肉放在篩網上壓成泥，果汁自然會流到下方的碗裡。

使勁壓，用篩網還有一個好處就是會把黑黑的果實也篩掉，然後我就得到一碗火龍果汁跟一碗葡萄皮汁了。

樹薯粉的量我都是抓100g，而水的量已不超過65cc為限，這是我嘗試八次以來的經驗談。

要混和樹薯粉跟葡萄皮水之前，還是得將葡萄皮水煮滾，而且一定要到大滾的狀態。

出現這樣大泡泡才叫做大滾喔！！

水的量真的不多，所以盡量找小一點的鍋子來煮，不然也可以像我一樣把鍋子傾斜。

趁大滾馬上沖進樹薯粉裡，然後用工具攪拌一下，這時還很燙，小心燙手。

水只要有大滾，就會得到一團看起來稍微有點乾但又不會太乾的麵團。

立馬又煮了火龍果汁，因為我榨的果汁量不夠65cc，所以我有加一點水，無妨，顏色還是很深。一樣要把火龍果汁煮到大滾再沖進樹薯粉裡，這次的揉麵團工程都是吉米負責的。

火龍果汁的顏色比較鮮豔，看得出來是粉紅色。

使勁壓，務必使樹薯粉跟果汁混和在一起。

然後就多了粉紅色的麵團，真的很像黏土啊！！

原本想說做這兩種水果珍珠就好，但又覺得這樣畫面不夠美麗。

所以搓珍珠的工作就交給兩個孩子，他們動作超快！

我打算再作一團麵團，這次要做白玉珍珠。白玉珍珠更簡單，就是白開水加樹薯粉就好，如果希望是甜的就加砂糖下去一起煮。這次我實驗了將水的量再多個5cc變成70cc，結果麵團整個太濕！！！後面又不知補了多少的樹薯粉進去才終於可以揉成麵糰了，仔細看下面這張照片就會發現麵團還是微濕，跟上面的不一樣。

就這樣，在我們一家四口齊心合作下，得到了三盤三種不同顏色的珍珠。

為了省時以及不要煮太多，每種取三分之一下去煮，

水大滾了珍珠再倒下去喔！！

一開始全沉在下面，然後會慢慢浮上來。

因為紫色不太明顯，頓時有種在煮紅白小湯圓的錯覺，另外就是珍珠搓得不圓沒關係、有裂痕也沒關係，煮過之後一切都會變得很完美滴。

因為這次搓的珍珠有些有點大顆，所以我這次煮了20分鐘，煮完之後會發現珍珠外皮變得有點半透明狀，但還是"實心"的喔！！

一定要悶一下，這次我悶了15分鐘，成品非常滿意！！！

是不是？！超美超夢幻的吧！！！

因為是水果珍珠，一時之間突然不知道要加在什麼飲料裡才好，所以我們一家發揮創意，有鮮奶、有咖啡、有汽水也有冬瓜茶！！！

放進玻璃杯裡的水果珍珠還有點像水晶寶寶。

一人一杯，都是不一樣的飲料。

其實水果珍珠嘗起來是沒什麼味道的，所以加在什麼飲料裡都一樣，開心就好了！！看孩子們一邊吃著珍珠一邊喊著好漂亮喔！！爸媽都得到了成就感啊！

水果珍珠也大成功！！！

最後再說一次重點中的重點

一、不管是哪種口味的"水"，一定要大滾，然後馬上沖進去樹薯粉裡；

二、水份不要太多，我認為不要超過70cc是最佳；

三、太乾就補一點點點的水；太濕就補樹薯粉；

四、煮完粉圓一定要悶五至十五分鐘，一定要悶。

文章來源：薇琪&吉米の生活小札記 FB：薇琪&吉米の生活小札記

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