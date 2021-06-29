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IKEA「瑞典肉丸」在家自製！官方防疫食譜大公開　料理新手也能輕鬆上菜

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖為疫前IKEA瑞典餐廳的經典肉丸餐點。圖／編輯攝影
圖為疫前IKEA瑞典餐廳的經典肉丸餐點。圖／編輯攝影

IKEA主打質感的平價家居之餘，餐廳的招牌美食「瑞典肉丸」更是台灣粉絲主要朝聖目標。如今雖因應三級疫情警戒無法內用，粉絲不僅可善用美食小站外帶、外送服務，其實國外IKEA去年已超前部署公開了居家食譜。今天跟大家分享防疫自製版本，所有材料在超市都能買得到，食材步驟超簡單，屬於料理新手也能挑戰的不敗佳餚，在家跟著一起動手做吧！

肉丸食材：

牛絞肉　　　500g
豬絞肉　　　250g
切碎的洋蔥　1顆
切碎的大蒜　1瓣
麵包屑　　　100g
蛋　　　　　1顆
全脂牛奶　 　5湯匙
鹽和胡椒粉　 適量

醬料食材：

油　　　　　　少許
奶油　　　　　40g
麵粉　　　　　40g
蔬菜高湯　　　150ml
牛肉高湯　　　150ml
重乳脂鮮奶油　150ml
醬油　　　　　2茶匙
法式芥末醬　　1茶匙

圖／IKEA UK推特
圖／IKEA UK推特

備好以上4人份的肉丸及醬料食材，就能開始動手做了。

肉丸製作步驟：

1.用手搓揉混合牛、豬絞肉至絞肉出筋，加入洋蔥、大蒜、麵包屑及雞蛋混合均勻，再倒入牛奶、鹽和胡椒粉調味。
2.將完成的步驟（1）揉成一顆顆圓球狀，放到盤子並蓋好，放入冰箱保存2小時，以助於烹調時也能定型不散開。
3.時間到了可先預熱烤箱（180℃或160℃），即在煎鍋倒入油、轉中火，熱鍋後加入肉丸煎煮至雙面皆為褐色。
4.當肉丸變成褐色，即可擺放於烤盤，放入已預熱的烤箱，時間設定30分鐘。

等待肉丸烹調的時間，即可著手製作醬汁。

醬汁製作步驟

5.先將40g奶油融化，倒入麵粉攪拌2分鐘，再繼續放入蔬菜高湯、牛肉高湯持續攪拌。
6.接著加入重乳脂鮮奶油、2茶匙醬油、1茶匙法式芥末醬（第戎芥末醬），所有湯汁醬料煮沸後，攪拌至變稠即完成。

圖為疫前IKEA瑞典餐廳的經典肉丸餐點。圖／編輯攝影
圖為疫前IKEA瑞典餐廳的經典肉丸餐點。圖／編輯攝影

完成後若有多餘的時間，還可製作馬鈴薯泥，讓居家版「瑞典肉丸」更加完整美味。若看完覺得還是懶得製作，也有懶人速成法，只要購入冷凍的現成經典肉丸即可直接烹調，一公斤售價300元，部分分店還有販售馬鈴薯泥、植物素肉丸等，統統線上就能訂購，免出門也能輕鬆吃得到的IKEA美食。

圖／IKEA官網
圖／IKEA官網

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