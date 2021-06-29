IKEA「瑞典肉丸」在家自製！官方防疫食譜大公開 料理新手也能輕鬆上菜
IKEA主打質感的平價家居之餘，餐廳的招牌美食「瑞典肉丸」更是台灣粉絲主要朝聖目標。如今雖因應三級疫情警戒無法內用，粉絲不僅可善用美食小站外帶、外送服務，其實國外IKEA去年已超前部署公開了居家食譜。今天跟大家分享防疫自製版本，所有材料在超市都能買得到，食材步驟超簡單，屬於料理新手也能挑戰的不敗佳餚，在家跟著一起動手做吧！
肉丸食材：
牛絞肉 500g豬絞肉 250g切碎的洋蔥 1顆切碎的大蒜 1瓣麵包屑 100g蛋 1顆全脂牛奶 5湯匙鹽和胡椒粉 適量
醬料食材：
油 少許奶油 40g麵粉 40g蔬菜高湯 150ml牛肉高湯 150ml重乳脂鮮奶油 150ml醬油 2茶匙法式芥末醬 1茶匙
備好以上4人份的肉丸及醬料食材，就能開始動手做了。
肉丸製作步驟：
1.用手搓揉混合牛、豬絞肉至絞肉出筋，加入洋蔥、大蒜、麵包屑及雞蛋混合均勻，再倒入牛奶、鹽和胡椒粉調味。2.將完成的步驟（1）揉成一顆顆圓球狀，放到盤子並蓋好，放入冰箱保存2小時，以助於烹調時也能定型不散開。3.時間到了可先預熱烤箱（180℃或160℃），即在煎鍋倒入油、轉中火，熱鍋後加入肉丸煎煮至雙面皆為褐色。4.當肉丸變成褐色，即可擺放於烤盤，放入已預熱的烤箱，時間設定30分鐘。
等待肉丸烹調的時間，即可著手製作醬汁。
醬汁製作步驟
5.先將40g奶油融化，倒入麵粉攪拌2分鐘，再繼續放入蔬菜高湯、牛肉高湯持續攪拌。6.接著加入重乳脂鮮奶油、2茶匙醬油、1茶匙法式芥末醬（第戎芥末醬），所有湯汁醬料煮沸後，攪拌至變稠即完成。
完成後若有多餘的時間，還可製作馬鈴薯泥，讓居家版「瑞典肉丸」更加完整美味。若看完覺得還是懶得製作，也有懶人速成法，只要購入冷凍的現成經典肉丸即可直接烹調，一公斤售價300元，部分分店還有販售馬鈴薯泥、植物素肉丸等，統統線上就能訂購，免出門也能輕鬆吃得到的IKEA美食。
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