簡單上手零失敗！ 夏天清爽料理「奶油白醬鮮蝦義大利麵」在家輕鬆煮

外食族想要自己在家煮，卻又不知道從何著手，在加上容易碰到要購買哪些食材，挑選食材還有沒有瓦斯爐怎麼煮料理的問題？簡單好上手的料理，懶人方式來分享零失敗的料理，電磁爐也看以煮出好料理。本身就很愛吃西式餐點的自己，先前到飯店裡上義大利麵的廚藝，一堂課發現國外義大利麵都硬梆梆難入口，去西班牙也覺得怎麼跟台灣的西餐差好多啊！原來義大利麵到台灣後是改良口味，因此才能變得美味可口，Kiwi去年也走進度到彰化的社團法人彰化縣餐飲協會https://cfba.tw/上課，雖然因為一些因素課程還沒上完，不過在疫情時刻，這些反而都變成外食族在家輕鬆煮的方便料理食譜。想要做好吃的義大利麵又無負擔，就一步一步來一起動手起來吧！(需要時間約一小時)

懶人煮法簡易食譜+電磁爐步驟： 準備食材：番茄、小黃瓜、玉米筍、洋蔥、蒜頭、培根、蝦子(去頭.去腸)

通心麵 適量 （通心粉泡在水裡2-3小時）

燒一鍋水8分滿，滾水中加鹽巴，通心麵下鍋，煮熟起鍋加入油攪拌避免黏在一起。

準備另一個鍋子，適當加入油量、奶油熱鍋後關火，接著將洋蔥、蒜頭、培根陸續下鍋，再開小火炒香，洋蔥熟了變透明狀。(爆香)

接著就是下蔬菜，番茄 、小黃瓜、玉米筍拌炒

加入300c.c的水、月桂葉一片、調味(鹽少許.白胡椒少許.冰糖少許)，繼續煮。

最後再加入蝦子跟適量鮮奶油，蝦有熟度、鮮奶油不宜煮過頭，醬汁顏色像粉紅醬。

通心麵一起倒入拌煮即完成。

依照個人口味酌加：百里香少許、洋香菜少許、黑胡椒少許，若想添口感可以乳酪起司。

奶油白醬鮮蝦義大利麵該準備哪些食材？

之前上西餐課家裡還有一些備用食材，所以突發想起了疫情時刻就好好來玩食物啦！

準備食材很簡單，夏天的蔬菜資源有限制，不像冬天蔬菜很多，任選都沒問題，也較不會遇到腐壞問題，所以Kiwi就選擇小玉米、番茄、小黃瓜、洋蔥容易取得食材為主，可以依照自己喜愛口感在加入洋菇或豆子類。

洋蔥 1/2顆（切成大丁狀）

蒜頭 3辦（切成末狀）

蝦子 10尾（剝殼後，蝦腸一起挑出）

番茄 1顆（切成大丁狀）

小黃瓜 1條（切成丁狀）

培根 2條（切成片狀）

通心麵 適量 （通心粉泡在水裡2-3小時） 或是 義大利直麵 適量

Arla Whipping Cream 適量

安家奶油 少許

300c.c的開水

月桂葉一片

調味：(鹽少許.白胡椒少許.砂糖少許)

Arla Whipping Cream、安家奶油 少許，在全聯或是其他通路有販售，可直接買。

我自己喜愛咀嚼多一些的口感，所以就將這幾款食物切成大丁狀。番茄 1顆（可去皮，切成大丁狀）、小黃瓜 1條（切成丁狀）、玉米筍 3條（切成小段狀）

蝦子部分可以先去頭跟蝦泥腸，若乾煎可以把蝦頭留著一起乾煎炒，不過今天以半乾式的煮餡料為主，加上怕會蝦子鬚跟腳一起入醬料中，食用會刺到，就不留蝦頭了。

不會煮怎麼辦？煮義大利麵技巧

通心麵 適量 （通心粉泡在水裡2-3小時） 或是 義大利直麵 適量。

煮一鍋水，滾起來後，記得加入鹽巴，接下來下麵後，攪拌避免黏住，Kiwi通心麵粉約200克左右等待時間約6-7分鐘，起鍋後會加點油讓麵不要黏在一塊，就可以靜置在一旁等醬料煮好再一起燴煮，讓通心麵跟醬料味道是融合在一起。

適當油、奶油熱鍋關火，接著將洋蔥、蒜頭、培根陸續下鍋，再開小火炒香，洋蔥熟了變透明狀。

接著就是下蔬菜，番茄 、小黃瓜、玉米筍拌炒，加入300c.c的水，最後再加入蝦子跟鮮奶油，蝦子只要保持新鮮熟度就好，鮮奶油不宜煮過久，會有奶水分離的問題，到時候吃就會有油膩感。我們的醬汁會因為番茄跟蝦子變成粉紅醬，利用燴煮讓麵條或是通心麵吸收食材新鮮的精華，會讓料理更加美味。

有時候國外的香菜葉沒有自己種植也買不到新鮮香菜葉的話，那就直接買小磨坊的吧！

夏天不想要吃油膩的料理，想要來個有點奶油風味卻又清爽無負擔的美食，不妨就來參考這簡單好上手的食譜，很難得煮食物，就分享給你們啦！

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文章來源：Kiwi樂活食旅https://ikiwi.tw/spaghetti-shrimp-cream-sauce-cooking/ FB：Kiwi樂活食旅 https://www.facebook.com/ikiwi02200/

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