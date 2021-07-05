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第一次煎舒芙蕾鬆餅就上手！ 教妳用氣炸鍋烘焙賣相十足人氣甜點

Mika出走美食日誌 / 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika出走美食日誌

難得沒用到氣炸鍋的一篇，這次舒芙蕾鬆餅用煎的！其實食材準備很簡單，做法也不難，只是如何煎的膨鬆好看真的好有難度。我跟 鴨鴨也是第一次挑戰，還好成品真的很好吃，拿家中現有水果跟食材搭配就是一道賣相十足又豐富的甜點

舒芙蕾鬆餅｜食譜

材料

低筋麵粉 30g、蛋2個、牛奶 15g、砂糖 25g、香草精 3g

打蛋黃麵糊

加入蛋黃、牛奶，低筋麵粉過篩後，持續拌打均勻成蛋黃麵糊備用。

打蛋白霜

另取一盆，放入蛋白，以調理棒的打蛋器攪拌頭拌打至有綿密的細泡。然後慢慢加入糖，持續拌打至蛋白膨脹，提起打蛋器蛋白會呈現三角形但不會滴下。

混合麵糊

將蛋白霜與香草精倒入蛋黃麵糊中，輕輕拌勻。

混合好的麵糊放入擠花袋中。

其實也可以用一般袋子代替，但擠出來的技術很重要。

煎舒芙蕾鬆餅

熱鍋後轉小火，擠入適量大小的麵糊，蓋上蓋子以小火燜煎至麵糊略凝固。

再擠一些麵糊，蓋上蓋子繼續燜煎至底部上色，且麵糊凝固後翻面。

再燜煎約2分鐘舒芙蕾就完成囉。(第一面約3分鐘，第二面約2分鐘)

這時候的舒芙蕾鬆餅香氣已經瀰漫整室了！膨鬆度還可以，這已經是我們嘗試幾次失敗後煎出來最膨的一次了。

灑上糖霜裝飾一番

妳可以直接吃，也可以拿家中現有食材搭配妝點一番。

我們是選擇加上香蕉、卡士達還有灑上碎堅果，試圖讓舒芙蕾鬆餅更有賣相，但卡士達一淋上去，舒芙蕾鬆餅就塌了！！！

雖然塌了還是一樣美味～第一次煎舒芙蕾鬆餅 這樣算很成功了啦！熱熱的吃真的很香甜軟綿，好好吃。

搭配家中現有水果跟配料，自己吃隨便妳怎麼搭都可以。

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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鬆餅 水果 走跳美食 甜點 DIY

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