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一鍋到底！ 超簡易懶人電鍋DIY 「海南雞飯」淋蔥油醬、沾甜醬油都好吃

涼子是也 / 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

想不到身為懶人、廚藝新手的我也有機會寫食譜啦！只能說一場疫情真的把全民都練成廚子。

從疫情升三級後，我也開始學廚之路，從一開始的手忙腳亂、手腕燙傷，到現在前一晚前置作業完畢後、半小時內就能開飯，看到 VC 與紅豆薏仁捧場地將飯菜都吃完，很有成就感呀！先來介紹這道懶人版的"類"海南雞飯，是我從 youtube 索艾克學來的食譜，一試成主顧，立刻成為目前最愛煮的料理，電鍋開了直接一鍋到底，雞肉加蔥油香嫩好吃，尤其在家工作時，只要抽個幾分鐘去醃肉、再放個電鍋，最後午餐時間再做蔥油醬、燙菜、盛裝立馬可以開動，很推薦～

先來看一下食材吧！其實要正宗的話，米需要用香米，然後還得香蘭葉、香茅、芝麻油…等各種香料，而且程序非常繁複，但我們家人自己吃嘛，好吃方便就好了，沒那麼多追求。

🥦 食材：

▸ 雞腿肉 2片

▸ 米酒 2大匙

▸ 鹽 適量

▸ 米 1~2杯

▸ 薑片 適量

-----------------------

🥣 沾醬：

▸ 青蔥 1支

▸ 油 2大匙

▸ 鹽 適量

▸ 胡椒 適量(小孩不愛我沒加)

▸ 薑泥或薑末 適量

▸ 醬油 1大匙

▸ 糖 1大匙

▸ Step 1. 先處理雞肉，將多餘碎骨切掉、正反面劃幾刀，斷筋且更入味！

▸ Step 2. 將 2 大匙米酒與適量的鹽倒入雞肉，正反面按摩一下，靜置30分鐘。

▸ Step 3. 洗米煮飯啦！由於等下會有雞汁滴進飯內，米跟水的比例約捉在 1：0.8，不過因為我一次是蒸2隻雞腿雞汁更多，所以1：0.8飯煮起來會稍微比較溼一些，結果我發現小孩很喜歡，就照這樣的比例沒改囉！看各人喜好調整~(米跟雞腿一樣靜置30分鐘)

▸ Step 4. 製作蔥油醬！切蔥花並把薑切細碎，然後熱油至有油紋的程度，如果到冒煙代表已熱過頭了，要關火稍退一點再淋。鹽要淋熱油前再加，胡椒怕小孩會覺得辣我也沒加，自己下廚就是隨性。

油淋下去會像這樣子冒泡就成功啦，用小湯匙拌一拌蔥油醬完成！

▸ Step 5. 米進電鍋煮之前放點薑片代替香蘭葉、香茅等香料，醃好的雞肉蒸盤擺好直接放置裝米的鍋子上，這樣雞油雞汁就會在蒸的過程流進飯內，如果沒有蒸盤架筷子代替也可以。

蒸起來的米飯有雞汁入味，淡淡香氣。

▸ Step 6. 啊！差點忘記「甜醬油」，因為它超～簡單，就是醬油加糖粉拌勻啦。

▸ Step 7. 將起鍋後的飯肉跟雞肉擺盤後，把前面做的蔥油醬淋在雞肉上，然後家裡現有的菜也順便擺一擺就可以開飯了！

另外說明一下，鴻喜菇我是用做完蔥油醬的鍋子，將前面處理雞腿時切掉的多餘肥肉炒出油後拿來炒鴻喜菇，蠻香的還只要洗一次鍋子。然後啊~我拍完照才發現少了辣椒的色擇看起來不優啊，想要擺盤美的話，可以放點辣椒或甜椒。

吃雞肉時，可以淋一點甜醬油下去，軟嫩的雞肉加上蔥油香氣與甜醬油，蠻好吃的！

這道懶人版"類"海南雞飯備料單純烹煮又容易，小孩也非常愛吃，跟我一樣每天菜單想破頭的媽媽們，推薦可以試試喔～

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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