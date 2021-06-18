滿滿蔬菜超好吃！ 「蔬菜海鮮煎餅DIY」第一次嘗試就成功
udn走跳美食／涼子是也
一直覺得韓式海鮮煎餅對我來說，是個遙不可及、失敗率很高的料理。直到前陣子瀏覽 Rosalina's Kitchen 製作「蔬菜海鮮煎餅」食譜，滿滿蔬菜的海鮮煎餅實在太吸引我了，感覺加了大量高麗菜、洋蔥的海鮮煎餅，吃起來更爽口，而且看她的食譜煮起來不難(看別人做菜影片總有簡單的錯覺XD) 激起我挑戰蔬菜海鮮煎餅的鬥志，成品就是下圖啦~~雖然賣相不佳，但真的口感層次豐富、蠻好吃的喔！來看蔬菜海鮮煎餅的烹調步驟吧，同時說明我覺得下次可以改進的地方，讓煎餅煎起來更好看～
食材如下，韭菜家裡沒有就沒放了，其實煎餅也可以是種清冰箱料理，有什麼食材切小小塊都可以丟，只是麵糊的份量要同比例增加。
🍤 食材
紅蘿蔔絲 30克
高麗菜 大約70-80克（我大概放了130克）
青蔥1支
洋蔥四分之一顆 約70克
白蝦4隻（喜歡吃蝦可以多放一些）
透抽約100克（我放了整隻200克）
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🥣 沾醬
糖、醬油、醋各一匙，比例是1:1:1
再灑一點蒜末（我偷懶沒撒）
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🌮 煎餅麵糊
低筋麵粉80克（家裡沒有我用中筋）
太白粉 20克
鹽巴 3克
白胡椒 3克（小孩怕辣我沒放）
糖 5克
冰水 90-100ml
雞蛋一顆
另外再打兩顆雞蛋備用
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【註：餅皮要更酥脆的話】
太白粉可以換成蕃薯粉
另外再加 5 克的無鋁泡打粉
（但家裡沒有所以沒放）
▸ Step 1. 先處理食材：高麗菜切絲、紅蘿蔔30克切絲、洋蔥4分之1顆切片、青蔥切段；蝦子切半、花枝切塊。
▸ Step 2. 將蔬菜的部分倒一起拌勻。
▸ Step 3. 再來調麵糊，食譜是寫：低筋麵粉80克+蕃薯粉20克+無鋁泡打粉5克+鹽巴3克+白胡椒3克+糖5克+雞蛋+冰水90-100ml。
但因為部分食材家裡沒有，被我略過或改用其他食材，自己吃就是隨性不過結果也蠻好吃的，只是照食譜作法餅皮會比較酥香，而我的版本偏軟彈一點，一樣很香。附上懶人隨性調整版：中筋麵粉80克+太白粉20克+鹽巴3克+糖5克+雞蛋+冰水95ml。
▸ Step 4. 倒入約2大匙的麵糊，稍微搖晃鍋子繞一下讓麵糊鋪平整個鍋底。
這裡食譜建議用 20-22 公分的平底鍋，但家裡只有一個 28 公分的不沾鍋，所以煮出來比想像中平扁，而且後來上層的麵糊不太夠，造成上層煎出來不好看。如果跟我一樣用28公分的平底鍋，記得麵糊量要增量。
▸ Step 5. 灑入拌勻的蔬菜。
▸ Step 6. 平均放上花枝與蝦仁。
▸ Step 7. 將剩餘的麵糊全部淋在上面，接著打兩個蛋拌過以後一樣淋上去，蓋鍋蓋悶煮蔬菜。
▸ Step 8. 看到蝦子顏色轉紅後，就可以準備翻面了。這時候用一個大盤子倒蓋鍋子，壓住盤子將鍋子翻過去，煎餅就會順勢翻到盤子上面。
然後再延著盤子滑進鍋內，翻面就成功啦這時如果另一面想要煎出金黃酥香的外表，記得鍋底再淋點油。
但因為我用大鍋子麵糊不夠，另一面雖有成形卻不夠好看，所以我還是以底層為主，反正媽媽料理好吃最重要！
做出來的蔬菜海鮮煎餅可以沾醬吃更提味。沾醬很簡單：糖、醬油、醋各一匙(比例是1:1:1)，再灑一點蒜末，但我偷懶沒撒嘛厚呷～
一份煎餅裡同時有海鮮、蔬菜、澱粉，這樣子當一餐我覺得可以耶而且香酥口感多層次，吃得到蛋香、Q彈海鮮與脆口蔬菜，我自己還蠻喜歡的喔！平常白飯吃膩，來換換口味吧～
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