韓式部隊鍋、泰式冬蔭功湯DIY！5大人氣美食作法整理　防疫在家環遊世界

悶在家已經快發霉了嗎？看到旅遊文章望梅止渴卻止不住肚子咕嚕咕嚕叫？跟著小編防疫在家做世界料理，讓你用味蕾環遊世界5大美食，也打發打發無聊又一陳不變的防疫居家日常。OK快跟著小編一起看看這些經典食物的做法和由來吧！





窩在家也能做世界料理

防疫在家做世界料理＃1

韓式部隊鍋

防疫在家做世界料理-韓式部隊鍋

▲防疫在家做世界料理-韓式部隊鍋。 （圖／Canva）

由來

第二次世界大戰後以北緯38度為界，由蘇聯和美國分別佔領朝鮮北部與南部，韓戰後議政府市進駐了許多美軍部隊，用來保護不遠的首爾（當時稱為漢城）。當時戰爭導致民生凋敝、物資匱乏，因此那時的韓國人便撿美國大兵吃剩的火腿香腸和過期的罐頭配上辛香料煮成湯頭濃郁的火鍋。時至今日這種部隊鍋反倒成為另類的國民美食，並加入起司、泡麵、泡菜等食材融入其中。





食譜

材料：罐頭肉(午餐肉)1罐、泡菜200g、洋蔥半顆、德式香腸3條、起士1片、韓式泡麵1包、菇類150g、年糕100g、高湯、韓式辣醬,醬油,焗豆醬,青蔥些許





作法

混合韓式辣醬,醬油,焗豆醬備用

洋蔥與泡菜下鍋爆香

於鍋中加入罐頭肉,德式香腸,菇類,年糕,青蔥

加入預先混合好的醬料與高湯

水滾時加入泡麵和起士片即完成

＊簡單高湯做法：使用昆布或柴魚片與熱水熬煮





防疫在家做世界料理＃2

義大利提拉米蘇

▲防疫在家做世界料理-義大利提拉米蘇。 （圖／Canva）

由來

提拉米蘇的由來有很多種說法，最常見的就是二戰時期一名貧窮人家的男子要上戰場，妻子想為他準備一份點心但苦於家中沒什麼食材，便將僅剩的乾糧、糖與蛋混合成為一個名叫Tiramisu的點心。在義大利文中Tira翻成中文時提與拉之意、mi代表我、su則是上的意思，中譯就是「帶我走」。





另一個說法則是在17世紀時義大利北部的城鎮特雷維索的妓院內，為了提供小點心給來這邊消費的客人，因而準備這個浸滿咖啡液和高熱量的起士的提拉米蘇給客人，讓他們完事後仍能大振雄風回到工作崗位上不顯疲倦。





食譜

材料：蛋黃3個,蛋白2個、白砂糖 35g、馬斯卡邦起司250～300g、鮮奶油 100g、手指餅乾、無糖可可粉、咖啡酒或濃縮咖啡適量、打蛋器一隻、鋼盆三個





作法

將蛋黃與蛋白分離，取三顆蛋黃打散過篩再與砂糖拌勻(稱為鍋1)

將馬斯卡邦起司與鍋1混合攪到滑順即可

拿一鋼盆將蛋白打發至打蛋器上有小尖勾狀即可

再拿一鋼盆將鮮奶油打發成辦固態狀(稍微成型就可以了)

將以上所有半成品混合(稱為鍋2)

把手指餅乾浸潤咖啡酒或濃縮咖啡

把浸濕的手指餅乾鋪在容器底部在加入鍋2食材

冰在冷藏7小時要吃之前撒上無糖可可粉即完成





防疫在家做世界料理＃3

日式壽喜燒

▲防疫在家做世界料理-日式壽喜燒。 （圖／Canva）

由來

壽喜燒、壽司、天婦羅可並列為日本最具代表性的三種食物，把肉片放在淺鍋裡涮一下甜鹹的醬汁附在肉片上鮮甜可口。





過去日本受佛教文化影響，天皇下達《肉食禁止令》，其中「牛、馬、犬、猿（猴）、雞之」不可以吃其他則不在此限，日本人就過了將近1200年半葷素和魚素的生活。在當時農民在外出工作時還是會捕捉野豬、野鹿等肉類並把肉放在鋤頭（suki）上烤食。





在明治時代文化進入多元和開明化，天皇開始鼓勵吃肉，而這種民間烤肉的方式也開始被優化與推廣，於關西（煎）和關東（煮）被發展出不一樣的料理方式，這種肉食料理被日本稱為壽喜燒（sukiyaki），我們在台灣吃的多半屬於關東風味的壽喜燒。





食譜

材料：洋蔥半顆、青蔥些許、高麗菜/白菜適量、牛肉/豬肉片愛吃多少準備多少、醬油、味霖、昆布高湯





作法

製作醬汁>醬油：味霖：昆布高湯＝1：1：1.5

將洋蔥、青蔥下鍋爆香加入步驟一混合好的醬汁

放蔬菜菇類入鍋中讓他們加熱自然出水

涮入肉片等食材即完成

＊昆布高湯做法：取一節昆布約15公分泡熱水一小時即完成

＊食材替代方法：家中若無味霖可將米酒與砂糖混合使用





防疫在家做世界料理＃4

泰式冬蔭功湯

▲防疫在家做世界料理-泰式冬蔭功湯。 （圖／Canva）

由來

冬蔭功湯泰文是ต้มยำ กุ้ง（tom yum goon），ต้มยำtom yum的意思是酸辣，กุ้งgoon的意思是蝦子，直譯的話就是酸辣蝦湯。這種味道色澤鮮美的湯相傳是在吞武里王朝時期，執政者鄭信的女兒淼韻公主臥病在床，什麼也不想吃就算吃了也食不知味，便命廚房煮出能讓公主吃得下的開胃食物。在御廚的研發下做出了這個酸辣蝦湯，味道讓淼韻公主非常滿意，因次這個湯又被鄭信封為「國湯」。





在泰國廚了tom yum goon這道菜，也可以看到許多火鍋食物也出現tom yum這個字，儼然成為一種最富泰國特色的湯頭和料理方式，就像日本的昆布高湯一樣。





食譜

材料：南薑,香茅,檸檬葉些許、草菇20顆、草蝦15隻、番茄2顆、砂糖1大匙、魚露1大匙、冬蔭功醬包1包、檸檬一顆、椰漿5大匙、鹽少許





作法

把蝦子剝殼，蝦身挑掉腸泥（也可不挑擔挑掉比較衛生），蝦頭留下

熱鍋爆香蝦頭加入滾水約1公升

加入南薑,香茅,檸檬葉燉煮15分鐘

撈出蝦頭和南薑,香茅,檸檬葉

加入冬蔭功醬包、鹽、糖、魚露、檸檬汁

加入蝦子、番茄、草菇並煮熟

淋上耶將攪拌均勻即完成





防疫在家做世界料理＃5

越南春捲

▲防疫在家做世界料理-越南春捲。 （圖／Canva）

由來

越南在歷史上受過許多國家的殖民和文化影響有著特殊的雜揉風情，在法國殖民和美國大兵駐越南時期之前帶給越南最多影響的國家就是中國。越南春捲這道國民小吃，便是受中國飲食文化所影響，盛產米的越南用在地的大米的米漿做成春捲皮並包裹豬肉、蝦仁、生菜、米線等食材，並沾醬料一起品嚐。





食譜

材料：米紙數張（家樂福、東南亞超市能買到）、豬肉絲、蛋絲、生菜、蝦仁、米線、魚露,蒜頭,辣椒,檸檬汁適量





作法

將豬肉絲、蛋絲、生菜、蝦仁、米線煮熟備用

將米紙稍微沾濕軟化，水切勿多

將食材包入米紙成捲

將魚露、蒜頭、辣椒、檸檬汁製作成調料及完成





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