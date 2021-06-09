擺盤就搞定！台南老字號披薩屋「招牌PIZZA手作包」成最夯居家防疫DIY

號稱南部首間披薩屋的「8818」營業至今已超過30年，為許多在地人的披薩啟蒙店與童年回憶。如今因應疫情三級警戒，店家特別推出宅配款「居家DIY PIZZA手作包」，只要撒上禮盒內備好的食材，即可還原品牌「經典厚片披薩」滋味，即熱即食的便利步驟及精緻美味，讓其成為洗版IG的熱門防疫DIY美食之一，6月底前還有快閃優惠，作為懶人料理或親子體驗都超合適。

「D.I.Y.自己做PIZZA禮盒」原價520元，6/30前快閃優惠398。圖／8818 Pizza Restaurant比薩屋臉書專頁

8818嚴選鎮店厚片披薩推出兩款禮盒，其中最夯的「D.I.Y.自己做PIZZA禮盒」含3片六吋比薩餅皮、3包比薩底醬以及整齊包裝好的配料如起司絲、玉米粒、洋菇片、臘腸、豬肉餡、培根、鳳梨片，只需按照喜好於餅皮鋪上食材，放入氣炸鍋或烤箱加熱即可享用。免備料的簡易DIY也適合小孩手作放電，方便收拾又能耗時間，難怪首波預購大爆單，近期才開放第二波訂購。

不敗經典四入PIZZA禮盒售價428，原價588。圖／8818 Pizza Restaurant比薩屋臉書專頁

除了自製版，另一「不敗經典四入PIZZA禮盒」則為更省力的款式，六吋披薩配料鋪好鋪滿，夏威夷、海鮮總匯、燻雞蘑菇、雙層起司臘腸四款口味拆開加熱即食，在家辦公來一片當午餐剛剛好，6/30前宅配價位428元、DIY禮盒398元，自取則開放電話預訂，詳情請洽官網。

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