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Mr.Wish「運動水果茶」挑戰居家真正的手搖　防疫搖咬水果茶DIY包開賣

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
全新聯名組合包嚴選100%來自台灣的好茶與好果，讓手搖控居家DIY。圖／Mr.Wish提供、編輯攝影
全新聯名組合包嚴選100%來自台灣的好茶與好果，讓手搖控居家DIY。圖／Mr.Wish提供、編輯攝影

全台疫情升三級警戒，居家防疫成了許多人的日常。連鎖手搖飲品牌「Mr.Wish鮮果茶玩家」特別攜手台灣小農鮮果乾「曠野文農」打造聯名「搖咬水果DIY包」，讓飲料控在家抗疫也能自製水果茶，親自搖晃附贈的隨身瓶，不僅能消耗時間還能運動，完成真正的「手搖茶」。

圖／Mr.Wish提供
圖／Mr.Wish提供

主打新鮮水果飲的Mr.Wish全新推出聯名「搖咬水果茶DIY包」，整盒免運宅配送到府，想喝飲料不必外帶自取或叫外送，簡單幾個步驟即可完成果茶特調。每盒嚴選南投松柏嶺的高山茶，果乾則選用台南關廟的金鑽鳳梨、台中梨山的蘋果與水蜜桃，採用低溫烘培保留果肉原始滋味，強調無添加色素、防腐劑或化學添加物。

圖／Mr.Wish提供
圖／Mr.Wish提供

大家只需將果乾切成喜歡的大小，一併倒入於隨身瓶泡好的茶內，搖晃約100下，讓果乾與茶湯徹底撞擊出茶香，即可完成專屬水果茶，透過親自手搖自製水果茶，也能展開另一款宅家運動生活。「搖咬水果茶DIY包」共有20入高山青茶茶包、任2包果乾、隨身瓶及蔗糖球，想喝多少就泡多少，冷熱甜度都能完全隨喜好調整，每組售價790元，即日起於官方網站、APP、社群及官方LINE開賣，數量有限售完為止。

圖／Mr.Wish提供、編輯攝影
圖／Mr.Wish提供、編輯攝影

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