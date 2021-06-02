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「防疫甜點DIY」免備料、一次上手！磅蛋糕、麻糬麵包...8款居家烘焙組一盒搞定

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／Funsiamo提供
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疫情升溫改變全民生活模式，許多人居家防疫開始挑戰自煮、烘焙。主打一站式服務的自助烘焙體驗品牌「Funsiamo」，此次特別推出8款超便利「Funsiamo HomeKit居家烘焙組」，每盒附有所需材料、配方，並附有簡易教學影片，讓大家在家也能輕鬆做甜點，保證烘焙新手也能一次上手，作為小孩放電的新選項也超合適。

圖／Funsiamo提供
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Funsiamo全新「居家烘焙組」共有8款，磅蛋糕、杯子蛋糕、餅乾乃至小麵包都有，在家想烘焙卻不知如何下手時，只要拆開一盒、跟著影片就能搞定，目前祭出任三組免運宅配送到府，強調免出門也能玩烘焙。其中「韓國麻糬小麵包」、「杯子蛋糕」可謂父母在家防疫神器，不論大小朋友，只需要將備好的食材攪拌均勻、出爐後擠奶油裝飾，簡單幾個步驟即可親手完成小點心，作為親子互動也療癒。

圖／Funsiamo提供
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窩在家若想耗時間，也可選擇烘焙新手也能輕鬆完成的「磅蛋糕」或「美式軟餅乾」，磅蛋糕有蔓越莓口味或杏仁巧克力口感，美式軟餅則可作為午後茶點。喜歡巧克力亦能自製布朗尼，只需要將包裝內的材料通通攪拌均勻，放入烤箱即可完成。有烘焙習慣的人也可選擇酥皮手指泡芙，內餡隨喜好加入果醬還能變換不同口味，完成擺盤拍張照，在家也能儀式感爆棚，防疫系列先筆記。

圖／Funsiamo提供
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8款Funsiamo HomeKit

單組價位：韓國麻糬小麵包、美式巧克力軟餅乾380元；繽紛手指泡芙、濃醇布朗尼480元；粉紅童話杯子蛋糕（冷藏）、巧克力杯子蛋糕（冷藏）580元；蔓越莓檸檬磅蛋糕、杏仁巧克力磅蛋糕680元
優惠：Funsiamo官網訂購任3組免運
教學影片：https://reurl.cc/kZVVOG

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