草鴞悲歌 狗群夜襲1巢4雛全滅

瀕危的草鴞在台南多處棲地傳出繁殖的好消息，但最近台南市野生動物保育學會在二仁溪南岸進行生態調查時，發現成群結隊的遊蕩犬幼雛拖出巢穴咬死，學會人員相當沮喪說，這是遊蕩犬攻擊草鴞巢區致死的悲傷紀錄，因先前在龍崎也有遊蕩犬攻擊穿山甲，引發保育憂心；台南市動保處說，會追車咬人或有衝突危害性的熱區，捕捉後就不會回置。

紅外線攝影機拍下成群遊蕩犬，攻擊草鴞巢穴並將幼鳥咬死。圖／台南市野生動物保育學會提供

草鴞身長約35至40公分，全台數量稀少，估計不超過500隻，屬保育類第一級瀕臨絕種野生動物，棲息出沒於草生荒地、高灘地、農耕地區；台南與高雄交易的二仁溪河床，是林業署公告草鴞的主要棲息地，野生動物保育學會以紅外線相機進行草鴞生態調查，卻拍下遊蕩犬群攻鳥巢的心碎畫面。

總幹事曾翌碩表示，從紅外線影片可看到草鴞親鳥感受到危險逼近，不安地站在巢外警戒，後來被迫飛離，只見成群竄出的遊蕩犬對巢區展開無情的殺戮，最後將草鴞幼雛拖出巢外咬死，待遊蕩犬離開後，親鳥才返回，並將已經死亡冷冰放的幼島屍體拉回巢中，經過2天後飛離傷心地；他經過2周後確定草鴞已離巢才前往查看，巢中有3顆蛋被咬破，一巢4隻雛鳥來不及孵化長大。

隨著零撲殺政策，回置遊蕩犬與野生動物的衝突日益增多，去年在曾文溪河床發現石虎蹤跡，曾翌碩一則喜一則憂，也擔心遭遊蕩犬攻擊，希望檢討遊蕩犬結紮再回放政策，至少要避開生態敏感區。

市府動保處表示，在二仁溪南岸的遊蕩犬屬於高雄市政府管轄，先前在龍崎發生穿山甲疑似遭到攻擊，已前往捕捉遊蕩犬也未再回置，曾文溪河床也會加強捕捉遊蕩犬，但野生動物族群是滾動性的，像保育石虎貓科動物其實對其他野生動物也有一定的影響性，人為棲地破壞才是最大的威脅。