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獅子想下班？動物園打烊前伴獅吼

聯合報／ 記者任義宇／高雄報導
壽山動物園獅子固定在動物園打烊前吼叫，園方解釋說獅吼聲「系金A啦」，不是催趕遊客離開的音效。記者任義宇／攝影
壽山動物園獅子固定在動物園打烊前吼叫，園方解釋說獅吼聲「系金A啦」，不是催趕遊客離開的音效。記者任義宇／攝影

高雄市立壽山動物園每天傍晚打烊前，都可聽到獅子的「獅吼功」，遊客戲稱園方「播放音效」催促遊客離開、「獅子想下班了」，園方說明，獅子屬晨昏型動物，清晨與傍晚透過吼聲與同伴溝通，獅吼聲「系金A」；另園區「十大動物明星票選活動」今是最後投票日，歡迎大家到動物園為喜愛的動物投票打氣。

壽山動物園主任莊絢智說明，獅子是晨昏型動物，清晨、下午時段比較有精神，在這段時間會利用聲音跟同伴溝通，聽到獅吼聲機會比較高，其他時段獅子有很長時間都在休息睡覺，所以遊客傍晚打烊前，最容易聽到獅子的獅吼功。

壽山動物園表示，獅吼功每天準時上演，吼叫時不但整個園區都聽得到，地上放的水甚至還會震動，獅子吼到口渴還會先喝水、喝完水再繼續吼。

不少遊客初次聽到獅吼都嚇一跳，還有人戲稱這是獅子表達「終於要下班了」，部分遊客甚至一直聽到獅吼結束才離開。

壽山動物園表示，近期除獅吼受遊客關注，園區「十大動物明星票選活動」第二階段，今天是最後投票日，歡迎大小朋友們把握機會，到園區領取投票單投票，本月底將揭曉十大明星，為壽山動物園代言男女主角，正確預測十大動物明星者，有機會獲漢來大飯店住宿兌換券等好禮。

壽山動物園 獅子 投票
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