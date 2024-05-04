劉維公／第三波創意經濟

劉維公 二○一八年八月，音樂家馬友友啟動全球巡演的巴哈計畫（the Bach Project）。巴哈計畫為期兩年，馬友友在六大洲、三十六座城市中演奏六首巴哈（J. S. Bach）無伴奏大提琴組曲三十六個樂章。

這是一項相當特別的巡演計畫。馬友友精心規畫演出的場地，例如秘魯利馬的瓦卡普加納金字塔遺址（Huaca Pucllana Ruins）、希臘雅典衛城的希羅德．阿提古斯劇場（Odeon of Herodes Atticus）、德國萊比錫的聖尼古拉教堂（Nikolakirche）等。

馬友友深信文化能夠為世界帶來正面改變的力量。在巴哈計畫的官方網站上，他寫下一段話：「文化所帶來的相互理解，在當今分裂的時代裡，可以將我們大家結合成為一個世界，導引我們做出有利於所有物種的政治與經濟決策。我們都是文化人—讓我們探索如何運用文化連結我們，一起合作打造更美好的未來。」

對馬友友而言，巴哈的音樂最能夠展現文化的連結力。聆聽巴哈的音樂，可以產生強烈的同理心，幫助我們將「他人」（them）視為「我群」（us）。在每一座城市的演出，除了音樂會之外，馬友友會與在地傑出的夥伴合作，舉辦主題的文化活動，讓人們認識到文化改變世界的力量。

例如在雅典，一個名為救生艇（Shedia）組織，透過街頭報紙、咖啡館、藝術計畫、地方導覽等方式，提供遊民或被社會排擠者就業工作機會。在雅加達，永續時尚企業SukkhaCitta（意思是幸福）復興印尼傳統服裝製造方式，致力於終結對女性勞工的剝削及推動生態環境保護。

「對於社會所面臨的嚴肅議題，文化人與創意人早已有正面的貢獻。但如果有適當的支持，他們可以做得更多。」這是馬友友為《全球創意經濟的影響力投資》（Impact Investing in the Global Creative Economy）研究報告所寫文章中的一段文字。馬友友的信心，正是來自於他執行巴哈計畫所得到的驗證。

作為一位長期關心台灣創意經濟發展的觀察者，我認為我們來到第三波的發展時期。第一波是二○○二年政府制定「挑戰二○○八：國家發展重點計畫」，美學價值（value）與體驗（experience）成為企業競爭力的基底。

第二波是二○一○年政府設置「行政院國家發展基金加強投資文化創意產業實施方案」（匡列一百億元新台幣）以及二○一九年成立「文化內容策進院」，內容（content）製作與IP（Intellectual Property）授權成為企業獲利的王道。

第三波是二○二一年聯合國宣布「國際創意經濟的永續發展年」（the United Nations International Year of Creative Economy for Sustainable development），影響力（impact）與共造（engagement）成為企業投資的標準。

在第三波創意經濟，使命感是「對」的生意，對人類與地球有正面貢獻的生意。用使命感帶動獲利（profit through purpose），是企業經營者必須身體力行的商業模式。（作者為東吳大學社會學系副教授）