聽新聞
test
0:00 / 0:00

安平跨港大橋 莫再成空虛

聯合報／ 吳昭明／資深新聞工作者（台南市）
新近動工，經費高達23.4億的台南「安平跨港大橋」，或將添加「一處空虛」，而且是負面公共工程的好教材。圖／南市府工務局提供
新近動工，經費高達23.4億的台南「安平跨港大橋」，或將添加「一處空虛」，而且是負面公共工程的好教材。圖／南市府工務局提供

「沒有人在擋建設！有建設才有進步，地方才會繁榮。」這是一些政客支持政府工程預算的台詞與思維邏輯。遺憾的是，卻因此闢建許多「蚊子館」。聯合報曾經有一句經典的按語：「蓋一棟空虛」。

新近動工，經費高達廿三點四億的台南「安平跨港大橋」，或將添加「一處空虛」，而且是負面公共工程的好教材。大橋橫跨在水域狹小的安平漁港，興建的理由是解決安平舊部聚落交通壅塞問題。

但是，解決安平交通問題，關鍵不在建橋。跨港大橋新聞稿指出，已開通北邊的和緯路，可以分流。和緯路是前市長施治明時期開始開闢的道路，西端、鄰近舊聚落的工程竟走了近卅年才完工，這是造成安平交通阻塞的原因之一。和緯路全線通車，應可疏解不少車流量。

阻塞交通的另一個癥結在市政府長年不作為，放任車輛進入安平舊街區。試以莫札特、卡拉揚的故鄉奧地利薩爾斯堡為例，搭載觀光客的大小車輛不但不准進入舊街區，而且觀光客上下車後，車子即離開。

台南市政府不就車輛管理問題著手，卻意圖以可議的硬體工程來解決治理的怠惰，而且成效大有疑慮。

舊聚落上下跨港大橋不但得繞遠路，走安北路，還是一處車輛糾結的路段，新聞稿竟說，「不再非走安北路不可」，可是自欺欺人的話術罷了？目下，已有和緯路可疏解北向交通；往南，有多條道路可以接通，如果路標指示得宜，知道怎麼避開繁忙路段，不到五分鐘就可以出舊聚落。

上述，諸多解決問題的討論，不難理解安平港跨港大橋是否必須。眼下，廿餘億，或是零頭罷了。到處都是蚊子館的當下，再來「一座空虛」又何妨？

港大 蚊子館 觀光

延伸閱讀

安平跨港大橋拚2028完工 信義房屋：舊城區交通有望疏通

台南安平新地標漁港跨港⼤橋多次流標今動⼟ 3年後完⼯

安平警拂曉出擊揪出社區毒蟲 安居專案通報立功

造價近2億、完工3年 撫州大橋護欄塌 官稱被風吹倒

相關新聞

友善自信 吸引陸客

自習近平在馬習二會釋放出鼓勵兩岸民眾增加互動交流的訊息後，陸方已提出包括福建居民赴馬祖旅遊等諸多朝向鬆綁的政策與呼籲，由...

星期透視／賴清德的兩岸和平之路

「台獨金孫」將即位總統，美國情治首長證實，中俄針對侵台進行聯合演習；印太司令稱解放軍二○二七年完成攻台準備；資深解放軍專...

挺台參與WHA 美應展現實力

美國拜登政府上任以來，對北京加重經濟制裁，加大反中的國際範圍，並逐漸明朗化對台灣的支持，甚至公開美軍人員駐台、我特戰軍人...

健保1點1元 天經地義

五二○總統就職在即，近日立法院的各項攻防也如火如荼。其中健保點值是否能達到一點一元，也成了各方角力的重點戰場之一。

漁光島基地台爭議 溝通不可少

漁光島，與台南市區一水之隔，近年已成為許多民眾遠離塵囂的旅遊景點。從月牙灣朝著陸地望去，只見沙灘、樹林與天空，不見人工建...

安平跨港大橋 莫再成空虛

「沒有人在擋建設！有建設才有進步，地方才會繁榮。」這是一些政客支持政府工程預算的台詞與思維邏輯。遺憾的是，卻因此闢建許多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。