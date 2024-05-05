安平跨港大橋 莫再成空虛

「沒有人在擋建設！有建設才有進步，地方才會繁榮。」這是一些政客支持政府工程預算的台詞與思維邏輯。遺憾的是，卻因此闢建許多「蚊子館」。聯合報曾經有一句經典的按語：「蓋一棟空虛」。

新近動工，經費高達廿三點四億的台南「安平跨港大橋」，或將添加「一處空虛」，而且是負面公共工程的好教材。大橋橫跨在水域狹小的安平漁港，興建的理由是解決安平舊部聚落交通壅塞問題。

但是，解決安平交通問題，關鍵不在建橋。跨港大橋新聞稿指出，已開通北邊的和緯路，可以分流。和緯路是前市長施治明時期開始開闢的道路，西端、鄰近舊聚落的工程竟走了近卅年才完工，這是造成安平交通阻塞的原因之一。和緯路全線通車，應可疏解不少車流量。

阻塞交通的另一個癥結在市政府長年不作為，放任車輛進入安平舊街區。試以莫札特、卡拉揚的故鄉奧地利薩爾斯堡為例，搭載觀光客的大小車輛不但不准進入舊街區，而且觀光客上下車後，車子即離開。

台南市政府不就車輛管理問題著手，卻意圖以可議的硬體工程來解決治理的怠惰，而且成效大有疑慮。

舊聚落上下跨港大橋不但得繞遠路，走安北路，還是一處車輛糾結的路段，新聞稿竟說，「不再非走安北路不可」，可是自欺欺人的話術罷了？目下，已有和緯路可疏解北向交通；往南，有多條道路可以接通，如果路標指示得宜，知道怎麼避開繁忙路段，不到五分鐘就可以出舊聚落。

上述，諸多解決問題的討論，不難理解安平港跨港大橋是否必須。眼下，廿餘億，或是零頭罷了。到處都是蚊子館的當下，再來「一座空虛」又何妨？