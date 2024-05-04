醫事始終缺人 應向外求援

台灣從來沒有一種行業像醫療一樣，始終處在「缺人」狀態下。二○○三年SARS事件後，政府啟動畢業後醫師訓練計畫（PGY），也就是大約從那時起，開始出現所謂「內、外、婦、兒與急診」五大皆空的窘境。經過一些努力，包括如加薪、修改醫療法使訴訟須先經調解程序等等，頹勢稍見緩和，但並非就此太平無事，因為比如說，住院醫師訓練過程中應在第一線值班，卻因人手不足，主治醫師只好親自上陣的情形，迄今仍十分普遍。

雪上加霜的是肆虐全球長達三年的新冠病毒。疫情過後，醫療缺人更加嚴重，除醫師外，還波及其他職系，包括護理、藥劑與檢驗等等。瘟疫直接威脅第一線醫護的身心安全健康，不在話下，原本可算在後線的檢驗與藥劑，也在讓人措手不及的狀態下被推上前哨，是疫情雖已緩和年餘，但這些職系仍有舊人不留、新人不來現象的原因之一。

各醫事職系中，除醫師（含中醫、牙醫）考照率八成以上，護理也逾五成以外，其他職系則歷年來都不曾超過三成。有人批評，就是這樣的「教育失敗」或「考官不食人間煙火」，才會導致職場缺人，但事實應非如此。因為全國卅多萬有照護理師，實際執行護理工作者僅約六成，醫院與診所缺少藥師，則是學制影響與社區連鎖藥局不斷擴增所致。醫事檢驗科畢業生，普受如今十分夯紅的生技公司歡迎，工作條件比醫療機構還好。

整體來說，各級醫療機構雖然使出渾身解數，努力在薪資與福利方面加碼，政府也給了些補助，但缺人狀況並未改善，許多床位空著無法使用，檢查排程往後遞延。雖然目前波及的，暫時還是輕中病症，但長此以往，人力若陷入「緊繃—離職—更緊繃」的惡性循環，急重難症的處置也難保不會受到影響。那麼，若窮盡體制內辦法無法因應，我們難道不能有更寬廣的思維來解決問題嗎？

越戰期間，美國醫師奇缺，有大批台灣醫師，僅通過簡單鑑定，就到美國執業了。古巴雖是窮國，但醫療水準頗高，是一些拉美、南美與南太平洋島國的醫師主力。近十年來，有些OECD國家，外籍醫師比率已超過四成。德國東部許多醫師移居高收入國家，就從東歐其他國家聘用醫師。

上面這些案例說明了「窮則變，變則通」的普世適用原則。在台灣因為醫療總是強調公益，一直似乎具有一種不容輕侮的神聖性，但時代與價值觀真的變了，醫療，就是一種職業，一種工作，從業人員如今在乎的，就是付出與報酬，不能再用道德光環綁架。工作條件如果本地人並不領情，則向外求援並非不可行。外籍看護工、營造工、漁撈工如此，醫事人員，也可作如是觀。

有關單位應該盡快研擬聘僱外籍醫事人員的計畫，不僅醫師，其他職系也要提出在專業與法規上可以遵循的辦法。不要等當醫療情境進入「遲滯」狀態，就是一般疾患要等很久很久才看得到，緊急病症卻錯過了黃金處理時刻，發生憾事，再懊惱與後悔也來不及了。