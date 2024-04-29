改政黨比例制 NCC除汙名

國家通傳會NCC爭議不斷，現任委員一片綠。近日立法院國民黨團提出NCC組織法第四條條文修正草案，將NCC委員依國會政黨席次比例任命入法，立法院司法法制、交通委員會將聯席審查，民眾黨也表態樂觀其成。但卻有綠委提出司法院釋字第六一三號解釋，略謂：「立法院對行政院有關通傳會委員之人事決定權，固非不能施以一定限制，以為制衡，惟制衡仍有其界限，除不能牴觸憲法明白規定外，亦不能將人事決定權予以實質剝奪或逕行取而代之」，從而認為此舉有違憲之虞。

事實上，該解釋公布於二○○六年七月，迄今已十八年。這漫長的時空背景下，台灣民主巨變，經歷了政黨輪替、言論百家爭鳴、自由思潮驚濤駭浪，這也是台灣民主的可貴與重要。再者，大法官會議的解釋或憲法法庭的判決，亦並非一成不變鐵板一塊。如早期大法官對於同性婚姻持反對意見，後來不也變更解釋，之後並正式立法允許同性婚姻？過去認為死刑並不違憲，現在憲法法庭正在議決廢死與否。此乃法律必須隨時空背景不斷調整與變動，所謂「法與時轉則治」也。

二○二○年十二月中天新聞台遭停播，各界譁然，其後中天提行政訴訟救濟，請求法院撤銷處分並准予換照，並向NCC求償七十九億餘元，高等行政法院已於二○二三年撤銷處分。當年陳水扁吞下批判擋住TVBS關台，乃認為任何違法處分須遵循比例原則，關掉媒體應非常慎重，因為台灣已是民主法治國家。然而此際，NCC的公信力已經蕩然無存，早淪為政黨御用之鷹犬，如之前鏡電視上架、三立入股中嘉案等，及前主秘離職後轉當詐團顧問遭起訴、前主委被院長施壓等，均成為非議之焦點；最近更傳出「媒體大亨」透過民進黨人士關切介入NCC新人事。這就是黨政獨大的下場，完全違背獨立機關之立場。

沒有言論自由就沒有民主，關閉新聞台是何等大事，不啻挑戰言論自由，剝奪憲法第十一條賦予人民之言論自由權，讓台灣解嚴以來的民主化蒙羞受汙。因此，要重振NCC獨立機關的形象，洗刷過去的汙名，只有依國會政黨比例產生委員一途，才能提升NCC形象並昭信於國人。