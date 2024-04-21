撫卹修法後未執行 愧對英烈遺族

軍人因戰、公為國捐軀，對國家的貢獻不會隨著時間遞減；同理國家對戰、公傷亡軍人遺族之照顧也必須隨著生活水準同步提升，才能彰顯國家照顧為國犠牲軍人遺族承諾。

因軍人八十六年以前因戰、公傷亡遺族年撫金僅九萬餘元，與八十六年以後相差十餘萬元，隨著年歳漸長、社會生活水準提高及物價上漲等因素，早已不敷照顧遺族生活。

因八十六年以前戰、公傷亡遺族陳情比照現行法規實施撫卹，國防部為此提案修法「補足國軍遺族年撫金逹現行規定最低給與」，並於去年六月經立法院三讀通過，但迄今仍未執行，經問詢國防部，始知全案需待行政院訂定配套法規及施行日期後才能執行，惟八十六年以前之遺族多已七、八十歲，對他們而言，每晚一天執行都會有正義永遠不到的可能。

國防部好不容易完成修法，卻因行政院尚在審議階段無法執行，殊不知以現行規定最低給與發給，預算僅是鉅額軍購的九牛一毛，為何不爭取以國防部特別預算先行發給等積極手段，以彰顯照顧軍人遺族的決心。

筆者於軍中服務時，認識住彰化員林的遺族，他們的小孩因執行金門太武山太武池深水馬達搶修勤務時而犠牲，此噩耗讓媽媽直接精神恍惚數年，迄今，夫妻倆一想到於軍中失去的小孩，仍是心痛如初；當然，不只他們，是所有傷亡軍人的家屬均如此。為讓為國犠牲軍人安息，不讓遺族生活困頓，在此呼籲行政院及國防部盡速執行去年軍人撫卹修法之內容。